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В ОАЭ из-за разлива нефти закрыли пляжи - РИА Новости, 22.04.2025
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10:22 22.04.2025 (обновлено: 13:21 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/plyazh-2012672495.html
В ОАЭ из-за разлива нефти закрыли пляжи
В ОАЭ из-за разлива нефти закрыли пляжи - РИА Новости, 22.04.2025
В ОАЭ из-за разлива нефти закрыли пляжи
Ряд пляжей закрыты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в связи с разливом нефти, отели предоставляют шаттлы туда, где купаться можно, а туроператоры по... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:22:00+03:00
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новости - туризм
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ряд пляжей закрыты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в связи с разливом нефти, отели предоставляют шаттлы туда, где купаться можно, а туроператоры по запросу переселяют туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Несколько пляжей на берегу Оманского залива в ОАЭ (на территории эмиратов Фуджейра и Шарджа) остаются закрытыми из-за разлива нефти. Накануне стало известно, что запреты на купание коснулись и пляжа Кальба в эмирате Шарджа. Специфика в том, что туда доставляли шаттлами российских туристов из некоторых прибрежных отелей, пострадавших от выбросов раньше", - говорится в сообщении. Но жалоб и просьб о переселении от российских туристов туроператоры получают минимальное количество, уточнили в АТОР. По информации Coral Travel, отели на пляже Кальба и рядом не относятся к топу предпочтений их клиентов. Еще один туроператор рассказал, что запросы о переселении от туристов есть, они отрабатываются - подбираются альтернативные варианты, но массового характера это явление не носит. В Pegas Touristik отметили, что решают вопросы клиентов "в рабочем порядке". Представители "Русского экспресса" жалоб от клиентов не получали, а в качестве альтернативы для тех, кто не сможет купаться на Кальбе, предоставят доступ к пляжу Мербе. "Несмотря на то что ситуация с разливом нефти на побережьях Фуджейры и Шарджи пока не решена, последствия выбросов незначительные, туроператоры и отельеры справляются с ними в спокойном режиме. Кроме того, эксперты туристической отрасли обращают внимание, что несмотря на географическую близость, одни пляжи Шарджи и Фуджейры могут быть закрыты, но соседние – принимают туристов. То есть ситуация находится под контролем и решения принимаются исходя из текущего положения дел, а не в отношении всей береговой линии", - указали в АТОР.
https://ria.ru/20250419/turisty-2012217719.html
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новости - туризм, шарджа (эмират), оаэ, оманский залив, ассоциация туроператоров россии (атор), coral travel, в мире
Новости - Туризм, Шарджа (эмират), ОАЭ, Оманский залив, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Coral Travel, В мире
В ОАЭ из-за разлива нефти закрыли пляжи

АТОР: в ОАЭ из-за разлива нефти закрыли пляжи в эмиратах Фуджейра и Шарджа

© Кадр видео очевидцаВыброс нефти на пляж в эмирате Фуджейра, ОАЭ
Выброс нефти на пляж в эмирате Фуджейра, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Кадр видео очевидца
Выброс нефти на пляж в эмирате Фуджейра, ОАЭ
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ряд пляжей закрыты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в связи с разливом нефти, отели предоставляют шаттлы туда, где купаться можно, а туроператоры по запросу переселяют туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Несколько пляжей на берегу Оманского залива в ОАЭ (на территории эмиратов Фуджейра и Шарджа) остаются закрытыми из-за разлива нефти. Накануне стало известно, что запреты на купание коснулись и пляжа Кальба в эмирате Шарджа. Специфика в том, что туда доставляли шаттлами российских туристов из некоторых прибрежных отелей, пострадавших от выбросов раньше", - говорится в сообщении.
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Но жалоб и просьб о переселении от российских туристов туроператоры получают минимальное количество, уточнили в АТОР.
По информации Coral Travel, отели на пляже Кальба и рядом не относятся к топу предпочтений их клиентов. Еще один туроператор рассказал, что запросы о переселении от туристов есть, они отрабатываются - подбираются альтернативные варианты, но массового характера это явление не носит. В Pegas Touristik отметили, что решают вопросы клиентов "в рабочем порядке". Представители "Русского экспресса" жалоб от клиентов не получали, а в качестве альтернативы для тех, кто не сможет купаться на Кальбе, предоставят доступ к пляжу Мербе.
"Несмотря на то что ситуация с разливом нефти на побережьях Фуджейры и Шарджи пока не решена, последствия выбросов незначительные, туроператоры и отельеры справляются с ними в спокойном режиме. Кроме того, эксперты туристической отрасли обращают внимание, что несмотря на географическую близость, одни пляжи Шарджи и Фуджейры могут быть закрыты, но соседние – принимают туристов. То есть ситуация находится под контролем и решения принимаются исходя из текущего положения дел, а не в отношении всей береговой линии", - указали в АТОР.
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