Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай увеличили поставки пива друг другу - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:06 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/pivo-2012638603.html
Россия и Китай увеличили поставки пива друг другу
Россия и Китай увеличили поставки пива друг другу - РИА Новости, 22.04.2025
Россия и Китай увеличили поставки пива друг другу
Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть, при этом сама нарастила его экспорт на китайский рынок в 1,7 раза, следует из расчетов РИА Новости по... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T04:06:00+03:00
2025-04-22T04:06:00+03:00
экономика
россия
китай
мьянма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759746469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_405a74e3e51f81d422b4c571f955301c.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть, при этом сама нарастила его экспорт на китайский рынок в 1,7 раза, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Так, в начале весны китайские компании продали на российский рынок пива на 3,2 миллиона долларов - это примерно на треть больше, чем в феврале этого года и марте прошлого. Одновременно мартовская стоимость поставок стала максимальной с октября прошлого года, когда в Россию было отгружено китайского пива на 3,8 миллиона долларов. В результате Россия была второй среди стран по закупкам китайского пива. Лидером была Мьянма (на 6,5 миллиона долларов), а тройку лидеров замкнули ОАЭ (1,6 миллиона). Сама Россия также заметно нарастила экспорт этой алкогольной продукции в Китай - до 1,7 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше как месяц к месяцу, так и в годовом выражении.
https://ria.ru/20250420/kitay-2012381126.html
россия
китай
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759746469_27:0:1467:1080_1920x0_80_0_0_671541de0779bae45622c826c07cd88f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, мьянма
Экономика, Россия, Китай, Мьянма
Россия и Китай увеличили поставки пива друг другу

Россия в марте купила пива у Китая на $3,2 миллиона, а продала на $1,7 миллиона

© Pixabay / Peter KraayvangerПиво разных сортов
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Pixabay / Peter Kraayvanger
Пиво разных сортов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть, при этом сама нарастила его экспорт на китайский рынок в 1,7 раза, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, в начале весны китайские компании продали на российский рынок пива на 3,2 миллиона долларов - это примерно на треть больше, чем в феврале этого года и марте прошлого. Одновременно мартовская стоимость поставок стала максимальной с октября прошлого года, когда в Россию было отгружено китайского пива на 3,8 миллиона долларов.
В результате Россия была второй среди стран по закупкам китайского пива. Лидером была Мьянма (на 6,5 миллиона долларов), а тройку лидеров замкнули ОАЭ (1,6 миллиона).
Сама Россия также заметно нарастила экспорт этой алкогольной продукции в Китай - до 1,7 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше как месяц к месяцу, так и в годовом выражении.
Производство мороженого - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Россия увеличила поставки мороженого в Китай до максимума с 2021 года
20 апреля, 14:09
 
ЭкономикаРоссияКитайМьянма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала