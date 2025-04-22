https://ria.ru/20250422/pivo-2012638603.html

Россия и Китай увеличили поставки пива друг другу

Россия и Китай увеличили поставки пива друг другу - РИА Новости, 22.04.2025

Россия и Китай увеличили поставки пива друг другу

Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть, при этом сама нарастила его экспорт на китайский рынок в 1,7 раза, следует из расчетов РИА Новости по... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T04:06:00+03:00

2025-04-22T04:06:00+03:00

2025-04-22T04:06:00+03:00

экономика

россия

китай

мьянма

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть, при этом сама нарастила его экспорт на китайский рынок в 1,7 раза, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Так, в начале весны китайские компании продали на российский рынок пива на 3,2 миллиона долларов - это примерно на треть больше, чем в феврале этого года и марте прошлого. Одновременно мартовская стоимость поставок стала максимальной с октября прошлого года, когда в Россию было отгружено китайского пива на 3,8 миллиона долларов. В результате Россия была второй среди стран по закупкам китайского пива. Лидером была Мьянма (на 6,5 миллиона долларов), а тройку лидеров замкнули ОАЭ (1,6 миллиона). Сама Россия также заметно нарастила экспорт этой алкогольной продукции в Китай - до 1,7 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше как месяц к месяцу, так и в годовом выражении.

https://ria.ru/20250420/kitay-2012381126.html

россия

китай

мьянма

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экономика, россия, китай, мьянма