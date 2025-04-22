https://ria.ru/20250422/peskov-2012724483.html
Песков назвал тему урегулирования на Украине очень сложной
Песков назвал тему урегулирования на Украине очень сложной - РИА Новости, 22.04.2025
Песков назвал тему урегулирования на Украине очень сложной
Тема урегулирования на Украине настолько сложная, что жесткие временные рамки здесь ставить не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:00:00+03:00
2025-04-22T14:00:00+03:00
2025-04-22T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Тема урегулирования на Украине настолько сложная, что жесткие временные рамки здесь ставить не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Жизнеспособное урегулирование на Украине вряд ли можно уложить в короткие временные рамки, заявил пресс-секретарь президента."Наверное, не стоит... пытаться уложить урегулирование, жизнеспособное урегулирование, в короткие временные рамки. Вряд ли. Это дело неблагодарное", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012724184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Песков назвал тему урегулирования на Украине очень сложной
Песков: жесткие временные рамки по урегулированию на Украине ставить не стоит