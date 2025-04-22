https://ria.ru/20250422/peremirie-2012790992.html

Сальдо оценил дисциплинированность ВС России во время пасхального перемирия

Сальдо оценил дисциплинированность ВС России во время пасхального перемирия - РИА Новости, 22.04.2025

Сальдо оценил дисциплинированность ВС России во время пасхального перемирия

Соблюдение российскими войсками соблюдали пасхального перемирия продемонстрировало их дисциплинированность и координацию по всей линии фронта, заявил губернатор РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:04:00+03:00

2025-04-22T17:04:00+03:00

2025-04-22T17:04:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Соблюдение российскими войсками соблюдали пасхального перемирия продемонстрировало их дисциплинированность и координацию по всей линии фронта, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Наши соблюдали абсолютную тишину. Наши военные показали дисциплинированность, это тоже достаточно непросто на таком протяжении, значит у нас четко работает связь, четко работает взаимодействие. Наши военные четко знают, что нужно делать в любую минуту", - сказал Сальдо на передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" в эфире телеканала "Россия 1". При этом, по его словам, украинские войска особо не соблюдали пасхальное перемирие, продолжая атаковать гражданскую инфраструктуру левобережной части области. "Со стороны противника особо ничего не изменилось. Точно били специально по тем целям, которые выбирались ранее и по которым они точно знают, что там были гражданские, а не военные", - подчеркнул Сальдо. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.

https://ria.ru/20250422/ekspert-2012726267.html

https://ria.ru/20250422/rogov-2012633171.html

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россия, херсонская область , украина, владимир сальдо, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий)