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Сальдо оценил дисциплинированность ВС России во время пасхального перемирия - РИА Новости, 22.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:04 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/peremirie-2012790992.html
Сальдо оценил дисциплинированность ВС России во время пасхального перемирия
Сальдо оценил дисциплинированность ВС России во время пасхального перемирия - РИА Новости, 22.04.2025
Сальдо оценил дисциплинированность ВС России во время пасхального перемирия
Соблюдение российскими войсками соблюдали пасхального перемирия продемонстрировало их дисциплинированность и координацию по всей линии фронта, заявил губернатор РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:04:00+03:00
2025-04-22T17:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
украина
владимир сальдо
владимир путин
владимир соловьев (телеведущий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Соблюдение российскими войсками соблюдали пасхального перемирия продемонстрировало их дисциплинированность и координацию по всей линии фронта, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Наши соблюдали абсолютную тишину. Наши военные показали дисциплинированность, это тоже достаточно непросто на таком протяжении, значит у нас четко работает связь, четко работает взаимодействие. Наши военные четко знают, что нужно делать в любую минуту", - сказал Сальдо на передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" в эфире телеканала "Россия 1". При этом, по его словам, украинские войска особо не соблюдали пасхальное перемирие, продолжая атаковать гражданскую инфраструктуру левобережной части области. "Со стороны противника особо ничего не изменилось. Точно били специально по тем целям, которые выбирались ранее и по которым они точно знают, что там были гражданские, а не военные", - подчеркнул Сальдо. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250422/ekspert-2012726267.html
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россия, херсонская область , украина, владимир сальдо, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Украина, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Владимир Соловьев (телеведущий)
Сальдо оценил дисциплинированность ВС России во время пасхального перемирия

Сальдо: соблюдение пасхального перемирия показало дисциплинированность ВС России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Соблюдение российскими войсками соблюдали пасхального перемирия продемонстрировало их дисциплинированность и координацию по всей линии фронта, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Наши соблюдали абсолютную тишину. Наши военные показали дисциплинированность, это тоже достаточно непросто на таком протяжении, значит у нас четко работает связь, четко работает взаимодействие. Наши военные четко знают, что нужно делать в любую минуту", - сказал Сальдо на передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" в эфире телеканала "Россия 1".
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При этом, по его словам, украинские войска особо не соблюдали пасхальное перемирие, продолжая атаковать гражданскую инфраструктуру левобережной части области.
"Со стороны противника особо ничего не изменилось. Точно били специально по тем целям, которые выбирались ранее и по которым они точно знают, что там были гражданские, а не военные", - подчеркнул Сальдо.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
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