https://ria.ru/20250422/peremirie-2012790992.html
Сальдо оценил дисциплинированность ВС России во время пасхального перемирия
Сальдо оценил дисциплинированность ВС России во время пасхального перемирия - РИА Новости, 22.04.2025
Сальдо оценил дисциплинированность ВС России во время пасхального перемирия
Соблюдение российскими войсками соблюдали пасхального перемирия продемонстрировало их дисциплинированность и координацию по всей линии фронта, заявил губернатор РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:04:00+03:00
2025-04-22T17:04:00+03:00
2025-04-22T17:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
украина
владимир сальдо
владимир путин
владимир соловьев (телеведущий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975054346_61:0:3025:1667_1920x0_80_0_0_4e3cae796cc931704607dee2c5e2eac8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Соблюдение российскими войсками соблюдали пасхального перемирия продемонстрировало их дисциплинированность и координацию по всей линии фронта, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Наши соблюдали абсолютную тишину. Наши военные показали дисциплинированность, это тоже достаточно непросто на таком протяжении, значит у нас четко работает связь, четко работает взаимодействие. Наши военные четко знают, что нужно делать в любую минуту", - сказал Сальдо на передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" в эфире телеканала "Россия 1". При этом, по его словам, украинские войска особо не соблюдали пасхальное перемирие, продолжая атаковать гражданскую инфраструктуру левобережной части области. "Со стороны противника особо ничего не изменилось. Точно били специально по тем целям, которые выбирались ранее и по которым они точно знают, что там были гражданские, а не военные", - подчеркнул Сальдо. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250422/ekspert-2012726267.html
https://ria.ru/20250422/rogov-2012633171.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975054346_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_ea8b9421fa211afd23e5552d609c7e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , украина, владимир сальдо, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Украина, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Владимир Соловьев (телеведущий)
Сальдо оценил дисциплинированность ВС России во время пасхального перемирия
Сальдо: соблюдение пасхального перемирия показало дисциплинированность ВС России