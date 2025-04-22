https://ria.ru/20250422/peregovory-2012795700.html

В Кремле оценили усилия Омана в переговорном процессе между США и Ираном

В Кремле оценили усилия Омана в переговорном процессе между США и Ираном - РИА Новости, 22.04.2025

В Кремле оценили усилия Омана в переговорном процессе между США и Ираном

Существенные усилия Омана в способствовании переговорному процессу между США и Ираном по теме иранской ядерной программы получили высокую оценку со стороны... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:23:00+03:00

2025-04-22T17:23:00+03:00

2025-04-22T17:23:00+03:00

оман

россия

сша

владимир путин

дмитрий песков

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Существенные усилия Омана в способствовании переговорному процессу между США и Ираном по теме иранской ядерной программы получили высокую оценку со стороны президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти усилия Омана получили очень высокую оценку российской стороны и президента Путина лично", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250415/peskov-2011350397.html

оман

россия

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оман, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана