https://ria.ru/20250422/peregovory-2012774112.html
В Москве завершились российско-оманские переговоры
В Москве завершились российско-оманские переговоры - РИА Новости, 22.04.2025
В Москве завершились российско-оманские переговоры
Российско-оманские переговоры с участием президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида завершились в Кремле, они прошли в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:22:00+03:00
2025-04-22T16:22:00+03:00
2025-04-22T16:24:00+03:00
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оман
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российско-оманские переговоры с участием президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида завершились в Кремле, они прошли в узком и расширенном составах, передает корреспондент РИА Новости.По завершении переговоров состоится обмен документами.Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году.Посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх сообщал ONA, что во время визита будет подписано десять соглашений и дорожных карт, в том числе соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан стран. По оценке посла, это станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений.
https://ria.ru/20250422/putin-2012774972.html
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оман
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, оман
В Москве завершились российско-оманские переговоры
В Кремле завершились российско-оманские переговоры