https://ria.ru/20250422/peregovory-2012774112.html

В Москве завершились российско-оманские переговоры

В Москве завершились российско-оманские переговоры - РИА Новости, 22.04.2025

В Москве завершились российско-оманские переговоры

Российско-оманские переговоры с участием президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида завершились в Кремле, они прошли в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:22:00+03:00

2025-04-22T16:22:00+03:00

2025-04-22T16:24:00+03:00

москва

оман

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российско-оманские переговоры с участием президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида завершились в Кремле, они прошли в узком и расширенном составах, передает корреспондент РИА Новости.По завершении переговоров состоится обмен документами.Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году.Посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх сообщал ONA, что во время визита будет подписано десять соглашений и дорожных карт, в том числе соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан стран. По оценке посла, это станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений.

https://ria.ru/20250422/putin-2012774972.html

москва

оман

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, оман