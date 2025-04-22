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В Кремле начались переговоры Путина и султана Омана
В Кремле начались переговоры Путина и султана Омана - РИА Новости, 22.04.2025
В Кремле начались переговоры Путина и султана Омана
Переговоры президента России Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом начались в Кремле во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:17:00+03:00
2025-04-22T14:17:00+03:00
2025-04-22T14:20:00+03:00
оман
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом начались в Кремле во вторник, передает корреспондент РИА Новости.Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году.Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
https://ria.ru/20250422/oman-2012723778.html
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Путин принимает в Кремле султана Омана
Путин принимает в Кремле султана Омана
2025-04-22T14:17
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РИА Новости
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оман, владимир путин, россия
Оман, Владимир Путин, Россия
В Кремле начались переговоры Путина и султана Омана
В Кремле начались переговоры Путина и султана Омана Аль Саида