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В Кремле начались переговоры Путина и султана Омана - РИА Новости, 22.04.2025
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14:17 22.04.2025 (обновлено: 14:20 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/peregovory-2012730877.html
В Кремле начались переговоры Путина и султана Омана
В Кремле начались переговоры Путина и султана Омана - РИА Новости, 22.04.2025
В Кремле начались переговоры Путина и султана Омана
Переговоры президента России Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом начались в Кремле во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025
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оман
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом начались в Кремле во вторник, передает корреспондент РИА Новости.Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году.Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
https://ria.ru/20250422/oman-2012723778.html
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7 495 645-6601
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Путин принимает в Кремле султана Омана
Путин принимает в Кремле султана Омана
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оман, владимир путин, россия
Оман, Владимир Путин, Россия
В Кремле начались переговоры Путина и султана Омана

В Кремле начались переговоры Путина и султана Омана Аль Саида

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом начались в Кремле во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году.
Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
Султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид в аэропорту Внуково-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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