https://ria.ru/20250422/peregovory-2012730877.html

В Кремле начались переговоры Путина и султана Омана

В Кремле начались переговоры Путина и султана Омана - РИА Новости, 22.04.2025

В Кремле начались переговоры Путина и султана Омана

Переговоры президента России Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом начались в Кремле во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:17:00+03:00

2025-04-22T14:17:00+03:00

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оман

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом начались в Кремле во вторник, передает корреспондент РИА Новости.Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году.Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.

https://ria.ru/20250422/oman-2012723778.html

оман

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оман, владимир путин, россия