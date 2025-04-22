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В Кремле призвали расчистить препятствия для переговоров с Украиной
В Кремле призвали расчистить препятствия для переговоров с Украиной - РИА Новости, 22.04.2025
В Кремле призвали расчистить препятствия для переговоров с Украиной
При желании и открытости Украины должны быть предприняты шаги, чтобы юридически расчистить препятствия для переговоров с Россией, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:27:00+03:00
2025-04-22T12:27:00+03:00
2025-04-22T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. При желании и открытости Украины должны быть предприняты шаги, чтобы юридически расчистить препятствия для переговоров с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной. "При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с кем на Украине возможен такой диалог в условиях запрета на переговоры с Россией киевским режимом.
https://ria.ru/20250422/putin-2012704714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
В Кремле призвали расчистить препятствия для переговоров с Украиной
Песков призвал юридически расчистить препятствия для переговоров с Украиной