Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Пентагона назвал причину своего увольнения - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/pentagon-2012641975.html
Экс-советник Пентагона назвал причину своего увольнения
Экс-советник Пентагона назвал причину своего увольнения - РИА Новости, 22.04.2025
Экс-советник Пентагона назвал причину своего увольнения
Бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл утверждает, что его позиция против ударов по Ирану является одной из причин, по которой его уволили из... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:21:00+03:00
2025-04-22T05:21:00+03:00
в мире
сша
иран
йемен
пит хегсет
майк уолтц
министерство обороны сша
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл утверждает, что его позиция против ударов по Ирану является одной из причин, по которой его уволили из Пентагона, кроме того, он отрицает обвинения в якобы сливе секретной информации прессе. "Все непросто, тут сыграли роль и другие нюансы, но, основываясь на том, что происходило с тех пор, я думаю, что это фактор, я думаю, это используется как оружие против меня", - заявил Колдуэлл в интервью американскому журналисту Такеру Карслону, в ответ на утверждения последнего, что его в Белом доме считали противником войны против Ирана с целью смены власти во враждебной США стране. Он заявил, что никаким образом не причастен к утечкам информации из Пентагона и до сих пор не знает причин и оснований для расследований против него и других отстраненных от службы чиновников министерства обороны США. Ранее трое высокопоставленных чиновников Пентагона, недавно уволенных за якобы раскрытие конфиденциальной информации, заявили, что обвинения в их адрес были беспочвенными и они не знают, из-за чего против них началось расследование, сообщило издание Washington Post. В понедельник Пентагон отрицал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой министр обороны США Пит Хегсет выкладывал секретные данные в групповой чат с участием своих родственников. Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации
https://ria.ru/20250421/khegset-2012438413.html
https://ria.ru/20250326/glava-2007558450.html
сша
иран
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, йемен, пит хегсет, майк уолтц, министерство обороны сша, ансар алла
В мире, США, Иран, Йемен, Пит Хегсет, Майк Уолтц, Министерство обороны США, Ансар Алла
Экс-советник Пентагона назвал причину своего увольнения

Экс-советник Пентагона считает, что его уволили за позицию против войны с Ираном

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл утверждает, что его позиция против ударов по Ирану является одной из причин, по которой его уволили из Пентагона, кроме того, он отрицает обвинения в якобы сливе секретной информации прессе.
"Все непросто, тут сыграли роль и другие нюансы, но, основываясь на том, что происходило с тех пор, я думаю, что это фактор, я думаю, это используется как оружие против меня", - заявил Колдуэлл в интервью американскому журналисту Такеру Карслону, в ответ на утверждения последнего, что его в Белом доме считали противником войны против Ирана с целью смены власти во враждебной США стране.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Экс-работник Пентагона назвал условие, при котором Хегсет уйдет в отставку
Вчера, 06:55
Он заявил, что никаким образом не причастен к утечкам информации из Пентагона и до сих пор не знает причин и оснований для расследований против него и других отстраненных от службы чиновников министерства обороны США.
Ранее трое высокопоставленных чиновников Пентагона, недавно уволенных за якобы раскрытие конфиденциальной информации, заявили, что обвинения в их адрес были беспочвенными и они не знают, из-за чего против них началось расследование, сообщило издание Washington Post.
В понедельник Пентагон отрицал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой министр обороны США Пит Хегсет выкладывал секретные данные в групповой чат с участием своих родственников.
Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Хегсет рассказал про содержание скандального чата Белого дома
26 марта, 19:47
 
В миреСШАИранЙеменПит ХегсетМайк УолтцМинистерство обороны СШААнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала