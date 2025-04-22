https://ria.ru/20250422/pentagon-2012641975.html

Экс-советник Пентагона назвал причину своего увольнения

Экс-советник Пентагона назвал причину своего увольнения - РИА Новости, 22.04.2025

Экс-советник Пентагона назвал причину своего увольнения

Бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл утверждает, что его позиция против ударов по Ирану является одной из причин, по которой его уволили из... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T05:21:00+03:00

2025-04-22T05:21:00+03:00

2025-04-22T05:21:00+03:00

в мире

сша

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пит хегсет

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министерство обороны сша

ансар алла

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл утверждает, что его позиция против ударов по Ирану является одной из причин, по которой его уволили из Пентагона, кроме того, он отрицает обвинения в якобы сливе секретной информации прессе. "Все непросто, тут сыграли роль и другие нюансы, но, основываясь на том, что происходило с тех пор, я думаю, что это фактор, я думаю, это используется как оружие против меня", - заявил Колдуэлл в интервью американскому журналисту Такеру Карслону, в ответ на утверждения последнего, что его в Белом доме считали противником войны против Ирана с целью смены власти во враждебной США стране. Он заявил, что никаким образом не причастен к утечкам информации из Пентагона и до сих пор не знает причин и оснований для расследований против него и других отстраненных от службы чиновников министерства обороны США. Ранее трое высокопоставленных чиновников Пентагона, недавно уволенных за якобы раскрытие конфиденциальной информации, заявили, что обвинения в их адрес были беспочвенными и они не знают, из-за чего против них началось расследование, сообщило издание Washington Post. В понедельник Пентагон отрицал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой министр обороны США Пит Хегсет выкладывал секретные данные в групповой чат с участием своих родственников. Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации

https://ria.ru/20250421/khegset-2012438413.html

https://ria.ru/20250326/glava-2007558450.html

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в мире, сша, иран, йемен, пит хегсет, майк уолтц, министерство обороны сша, ансар алла