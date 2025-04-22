https://ria.ru/20250422/pensionery-2012656038.html

Соцфонд рассказал о досрочной выплате пенсий за май

Соцфонд рассказал о досрочной выплате пенсий за май - РИА Новости, 22.04.2025

Соцфонд рассказал о досрочной выплате пенсий за май

Россияне, получающие пенсию с 1 по 5 мая, получат ее до 30 апреля за май, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:18:00+03:00

2025-04-22T09:18:00+03:00

2025-04-22T09:18:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россияне, получающие пенсию с 1 по 5 мая, получат ее до 30 апреля за май, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России. "До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. "Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет", - уточнили в сообщении. При этом пенсионеры, которым доставляют выплату через "Почту России", получат деньги за май в привычные для себя даты.

https://ria.ru/20250417/pensii-2011707833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, почта россии