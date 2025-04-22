Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд рассказал о досрочной выплате пенсий за май - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/pensionery-2012656038.html
Соцфонд рассказал о досрочной выплате пенсий за май
Соцфонд рассказал о досрочной выплате пенсий за май - РИА Новости, 22.04.2025
Соцфонд рассказал о досрочной выплате пенсий за май
Россияне, получающие пенсию с 1 по 5 мая, получат ее до 30 апреля за май, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:18:00+03:00
2025-04-22T09:18:00+03:00
общество
россия
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россияне, получающие пенсию с 1 по 5 мая, получат ее до 30 апреля за май, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России. "До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. "Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет", - уточнили в сообщении. При этом пенсионеры, которым доставляют выплату через "Почту России", получат деньги за май в привычные для себя даты.
https://ria.ru/20250417/pensii-2011707833.html
https://ria.ru/20250324/pensii-2006835069.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, почта россии
Общество, Россия, Почта России
Соцфонд рассказал о досрочной выплате пенсий за май

Соцфонд: некоторые россияне получат пенсию за май досрочно

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россияне, получающие пенсию с 1 по 5 мая, получат ее до 30 апреля за май, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России.
"До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число", - говорится в сообщении.
Рубли - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Россиянам сообщили, кому увеличат пенсию с 1 мая
17 апреля, 03:15
Отмечается, что с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.
"Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет", - уточнили в сообщении.
При этом пенсионеры, которым доставляют выплату через "Почту России", получат деньги за май в привычные для себя даты.
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Россиянам сообщили о масштабном увеличении пенсии в апреле
24 марта, 03:15
 
ОбществоРоссияПочта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала