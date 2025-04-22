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Патриарх Кирилл рассказал о неизвестных фактах о папе римском Франциске - РИА Новости, 22.04.2025
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Религия
 
19:08 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/patriarkh-2012825190.html
Патриарх Кирилл рассказал о неизвестных фактах о папе римском Франциске
Патриарх Кирилл рассказал о неизвестных фактах о папе римском Франциске - РИА Новости, 22.04.2025
Патриарх Кирилл рассказал о неизвестных фактах о папе римском Франциске
Патриарх Московский и всея Руси заявил, что скончавшийся в понедельник папа Римский Франциск в ответ на давление ближайшего окружения, пытавшегося заставить его РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:08:00+03:00
2025-04-22T19:08:00+03:00
религия
россия
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси заявил, что скончавшийся в понедельник папа Римский Франциск в ответ на давление ближайшего окружения, пытавшегося заставить его охладить отношения с Русской православной церковью, ответил "Не ссорьте меня с Кириллом". &quot;Он был человеком твердых взглядов и убеждений. Несмотря на то, что на него оказывалось очень большое давление, также в плане охлаждения отношений с Русской церковью. Он уже в ином мире, поэтому я могу смело без испрашивания у него разрешения его процитировать: когда его очень сильно приперли, простите за грубое слово, он сказал только короткую фразу: &quot;Не ссорьте меня с Кириллом&quot;, повернулся и ушел. А воздействовали на него близлежащие его сотрудники, что нужно изменить курс, что нельзя, что это связано с российской политикой&quot;, – сказал патриарх Кирилл на встрече с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Сербским Порфирием, трансляция которой велась на телеканале &quot;Россия 24&quot;.Патриарх Кирилл отметил, что у него остались самые добрые воспоминания о папе Франциске в плане отношения к России и к Русской православной церкви.
https://ria.ru/20250421/papa-2012479013.html
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"Не ссорьте меня с Кириллом." Патриарх рассказал неизвестные факты о папе римском Франциске
"Не ссорьте меня с Кириллом" Патриарх Кирилл рассказал Путину неизвестные факты о папе римском Франциске
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россия, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, умер папа римский франциск
Религия, Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Умер папа римский Франциск
Патриарх Кирилл рассказал о неизвестных фактах о папе римском Франциске

Патриарх рассказал, что папа римский Франциск просил "не ссорить его с Кириллом"

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси заявил, что скончавшийся в понедельник папа Римский Франциск в ответ на давление ближайшего окружения, пытавшегося заставить его охладить отношения с Русской православной церковью, ответил "Не ссорьте меня с Кириллом".
«

"Он был человеком твердых взглядов и убеждений. Несмотря на то, что на него оказывалось очень большое давление, также в плане охлаждения отношений с Русской церковью. Он уже в ином мире, поэтому я могу смело без испрашивания у него разрешения его процитировать: когда его очень сильно приперли, простите за грубое слово, он сказал только короткую фразу: "Не ссорьте меня с Кириллом", повернулся и ушел. А воздействовали на него близлежащие его сотрудники, что нужно изменить курс, что нельзя, что это связано с российской политикой", – сказал патриарх Кирилл на встрече с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Сербским Порфирием, трансляция которой велась на телеканале "Россия 24".

Патриарх Кирилл отметил, что у него остались самые добрые воспоминания о папе Франциске в плане отношения к России и к Русской православной церкви.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В католических храмах России будут молиться об упокоении папы римского
21 апреля, 11:43
 
РелигияРоссияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьУмер папа римский Франциск
 
 
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