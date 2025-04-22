https://ria.ru/20250422/patriarkh-2012825190.html

Патриарх Кирилл рассказал о неизвестных фактах о папе римском Франциске

Патриарх Кирилл рассказал о неизвестных фактах о папе римском Франциске - РИА Новости, 22.04.2025

Патриарх Кирилл рассказал о неизвестных фактах о папе римском Франциске

Патриарх Московский и всея Руси заявил, что скончавшийся в понедельник папа Римский Франциск в ответ на давление ближайшего окружения, пытавшегося заставить его РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:08:00+03:00

2025-04-22T19:08:00+03:00

2025-04-22T19:08:00+03:00

религия

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

умер папа римский франциск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012821133_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dfd4f148bce8981dab4558e99bb46ad4.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси заявил, что скончавшийся в понедельник папа Римский Франциск в ответ на давление ближайшего окружения, пытавшегося заставить его охладить отношения с Русской православной церковью, ответил "Не ссорьте меня с Кириллом". "Он был человеком твердых взглядов и убеждений. Несмотря на то, что на него оказывалось очень большое давление, также в плане охлаждения отношений с Русской церковью. Он уже в ином мире, поэтому я могу смело без испрашивания у него разрешения его процитировать: когда его очень сильно приперли, простите за грубое слово, он сказал только короткую фразу: "Не ссорьте меня с Кириллом", повернулся и ушел. А воздействовали на него близлежащие его сотрудники, что нужно изменить курс, что нельзя, что это связано с российской политикой", – сказал патриарх Кирилл на встрече с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Сербским Порфирием, трансляция которой велась на телеканале "Россия 24".Патриарх Кирилл отметил, что у него остались самые добрые воспоминания о папе Франциске в плане отношения к России и к Русской православной церкви.

https://ria.ru/20250421/papa-2012479013.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не ссорьте меня с Кириллом." Патриарх рассказал неизвестные факты о папе римском Франциске "Не ссорьте меня с Кириллом" Патриарх Кирилл рассказал Путину неизвестные факты о папе римском Франциске 2025-04-22T19:08 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, умер папа римский франциск