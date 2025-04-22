В России расширили список импортной косметики, попадающей под пошлины в 35%
Правительство расширило список импортной косметики, попадающей под пошлины в 35%
© Pixabay / Ichigo121212Косметика
© Pixabay / Ichigo121212
Косметика. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Правительство расширило перечень ввозимой из недружественных стран парфюмерно-косметической продукции, попадающей под пошлины в 35%, сообщили в Минпромторге.
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"Действие повышенной таможенной пошлины в размере 35%, продленной с января 2025 года в отношении ввозимой парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, будет распространено в отношении ряда новых позиций данной продукции из недружественных стран", — говорится в сообщении.
Из перечня стран с повышенной таможенной пошлиной на парфюмерно-косметическую продукцию теперь исключены Венгрия, Словакия и Южная Корея. Кроме того, французская и итальянская пудра, а также итальянские средства для макияжа губ внесены в список исключений повышенной таможенной пошлины, а французские товары в категориях "духи", "туалетная вода" и "средства для волос" теперь будут облагаться пошлиной 20%, а не 35.
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"Так, в связи с ростом отечественного производства по большинству категорий парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии под ограничения ввоза попадут духи, туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для макияжа губ, средства для волос, а также пудра. Соответствующее решение утверждено постановлением правительства Российской Федерации", — добавили в министерстве.
В Минпромторге указали, что список товаров, облагаемых пошлиной, определен совместно с бизнес-сообществом. Эта мера коснется только тех видов продукции, где производители уже выпускают не уступающие по качеству и ассортименту аналоги. По словам исполнительного директора ассоциации товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии" Андрея Самойлова, при появлении отечественных альтернатив условия могут пересмотреть в диалоге с бизнесом и при поддержке государства.
Как отметили в ведомстве, этот метод уже доказал свою эффективность и пользу для российского рынка. Так, с помощью подобного механизма отечественное производство выросло на 22% в прошлом году по сравнению с 2023-м. Также отмечается и рост локализации производства. Освобождаемые в результате ухода западных производителей ниши и своевременная поддержка со стороны государства по продвижению российских брендов способствовали тому, что на долю национальных брендов по итогу 2024 года приходится 68% от общего объема рынка, что почти на 17% больше, чем за 2023-й.
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В министерстве напомнили, что в связи с введением незаконных санкционных ограничений против России со стороны Евросоюза отечественная косметическая продукция попала под полный запрет на импорт. Из-за этого некоторые крупные российские компании были вынуждены закрыть свои представительства в ЕС и потерпели убытки. В свою очередь, к компаниям из ЕС со стороны Москвы не были применены какие-либо ограничительные меры. Изменение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении некоторых стран не является запретительной мерой. Механизм направлен на выравнивание конкурентных условий на внутреннем рынке.
Таможенную пошлину в размере 35% в отношении некоторой продукции, в основном парфюмерно-косметической, ввозимой из недружественных стран, установили в России в конце 2022 года.
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