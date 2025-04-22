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Россия всегда возвращает свое. Как вернули Южный Сахалин в 1945

Россия всегда возвращает свое. Как вернули Южный Сахалин в 1945 - РИА Новости, 23.04.2025

Россия всегда возвращает свое. Как вернули Южный Сахалин в 1945

В преддверии окончания Второй мировой войны Сталин и Рузвельт заключили судьбоносное соглашение: СССР вступит в войну с милитаристской Японией через 2–3 месяца... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-22T09:00:00+03:00

2025-04-22T09:00:00+03:00

2025-04-23T11:40:00+03:00

освобождение. путь к победе

ссср

сахалин

россия

совинформбюро

освобождение. мир народам

общество

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В преддверии окончания Второй мировой войны Сталин и Рузвельт заключили судьбоносное соглашение: СССР вступит в войну с милитаристской Японией через 2–3 месяца после капитуляции Германии. Одним из условий этого соглашения было возвращение Советскому Союзу южной части Сахалина, всех Курильских островов, а также восстановления аренды Порт-Артура и Дальнего.Крупный успех Вооруженных сил СССР в Маньчжурии, достигнутый уже в первые дни войны, позволил советскому командованию 11 августа начать Южно-Сахалинскую наступательную операцию. Всего за две недели Красная армии сокрушила врага в условиях, где каждый шаг давался ценой невероятных усилий.В ходе Южно-Сахалинской операции было взято в плен порядка 18 тыс. японских солдат и офицеров, окончательно ликвидирована сахалинская группировка противника, территория о. Сахалин полностью перешла под контроль СССР. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, остались запечатленными лица героев, проявивших образцы мужества и самопожертвования в борьбе с агрессорами.

ссср

сахалин

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освобождение. путь к победе, ссср, сахалин, россия, совинформбюро, освобождение. мир народам, общество, фото