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Россия всегда возвращает свое. Как вернули Южный Сахалин в 1945 - РИА Новости, 23.04.2025
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09:00 22.04.2025 (обновлено: 11:40 23.04.2025)
https://ria.ru/20250422/osvobozhdenie-2012904472.html
Россия всегда возвращает свое. Как вернули Южный Сахалин в 1945
Россия всегда возвращает свое. Как вернули Южный Сахалин в 1945 - РИА Новости, 23.04.2025
Россия всегда возвращает свое. Как вернули Южный Сахалин в 1945
В преддверии окончания Второй мировой войны Сталин и Рузвельт заключили судьбоносное соглашение: СССР вступит в войну с милитаристской Японией через 2–3 месяца... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-22T09:00:00+03:00
2025-04-23T11:40:00+03:00
освобождение. путь к победе
ссср
сахалин
россия
совинформбюро
освобождение. мир народам
общество
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В преддверии окончания Второй мировой войны Сталин и Рузвельт заключили судьбоносное соглашение: СССР вступит в войну с милитаристской Японией через 2–3 месяца после капитуляции Германии. Одним из условий этого соглашения было возвращение Советскому Союзу южной части Сахалина, всех Курильских островов, а также восстановления аренды Порт-Артура и Дальнего.Крупный успех Вооруженных сил СССР в Маньчжурии, достигнутый уже в первые дни войны, позволил советскому командованию 11 августа начать Южно-Сахалинскую наступательную операцию. Всего за две недели Красная армии сокрушила врага в условиях, где каждый шаг давался ценой невероятных усилий.В ходе Южно-Сахалинской операции было взято в плен порядка 18 тыс. японских солдат и офицеров, окончательно ликвидирована сахалинская группировка противника, территория о. Сахалин полностью перешла под контроль СССР. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, остались запечатленными лица героев, проявивших образцы мужества и самопожертвования в борьбе с агрессорами.
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освобождение. путь к победе, ссср, сахалин, россия, совинформбюро, освобождение. мир народам, общество, фото
Освобождение. Путь к Победе, СССР, Сахалин, Россия, Совинформбюро, Освобождение. Мир народам, Общество

Россия всегда возвращает свое. Как вернули Южный Сахалин в 1945

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В преддверии окончания Второй мировой войны Сталин и Рузвельт заключили судьбоносное соглашение: СССР вступит в войну с милитаристской Японией через 2–3 месяца после капитуляции Германии. Одним из условий этого соглашения было возвращение Советскому Союзу южной части Сахалина, всех Курильских островов, а также восстановления аренды Порт-Артура и Дальнего.
Крупный успех Вооруженных сил СССР в Маньчжурии, достигнутый уже в первые дни войны, позволил советскому командованию 11 августа начать Южно-Сахалинскую наступательную операцию. Всего за две недели Красная армии сокрушила врага в условиях, где каждый шаг давался ценой невероятных усилий.
В ходе Южно-Сахалинской операции было взято в плен порядка 18 тыс. японских солдат и офицеров, окончательно ликвидирована сахалинская группировка противника, территория о. Сахалин полностью перешла под контроль СССР. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, остались запечатленными лица героев, проявивших образцы мужества и самопожертвования в борьбе с агрессорами.
© РИА Новости / Семен Раскин | Перейти в медиабанкКрасноармеец зачитывает однополчанам боевой листок. СССР, Дальний Восток, 1945 год.
Красноармеец зачитывает однополчанам боевой листок.
Красноармеец зачитывает однополчанам боевой листок. СССР, Дальний Восток, 1945 год.
© РИА Новости / Семен Раскин
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© РИА Новости / Семен Раскин | Перейти в медиабанкМаньчжурская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Марш-бросок 9-го Гвардейского механизированного корпуса Забайкальского фронта через пустыню Гоби. Монгольская Народная Республика, август 1945 года.
Советско-японская война 1945 года
Маньчжурская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Марш-бросок 9-го Гвардейского механизированного корпуса Забайкальского фронта через пустыню Гоби. Монгольская Народная Республика, август 1945 года.
© РИА Новости / Семен Раскин
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2 из 8
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Десантники Тихоокеанского флота на пути в Порт-Артур. На переднем плане участница обороны Севастополя, Керчи и Новороссийска, медицинская сестра, старшина второй статьи Анна Павловна Юрченко. СССР, Южно-Сахалинск, август 1945 года

Десантники тихоокеанского флота

Десантники Тихоокеанского флота на пути в Порт-Артур. На переднем плане участница обороны Севастополя, Керчи и Новороссийска, медицинская сестра, старшина второй статьи Анна Павловна Юрченко. СССР, Южно-Сахалинск, август 1945 года

© РИА Новости / Евгений Халдей
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3 из 8
© РИА Новости / Петр Пархоменко | Перейти в медиабанк"Путь свободен". Советская регулировщица указывает направление к переправе. Маньчжурия, август 1945 года.
Советско-японская война 8 августа – 2 сентября 1945 года
"Путь свободен". Советская регулировщица указывает направление к переправе. Маньчжурия, август 1945 года.
© РИА Новости / Петр Пархоменко
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4 из 8
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкМаршалы Советского Союза (справа налево): командующий 1-м Дальневосточным фронтом Кирилл Афанасьевич Мерецков, командующий Забайкальским фронтом Родион Яковлевич Малиновский и главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Александр Михайлович Василевский на аэродроме Дайрен (Далянь). Китай, провинция Ляонин, Порт-Артур (ныне Далянь), август 1945 года.
Вторая мировая война 1939-1945 гг.
Маршалы Советского Союза (справа налево): командующий 1-м Дальневосточным фронтом Кирилл Афанасьевич Мерецков, командующий Забайкальским фронтом Родион Яковлевич Малиновский и главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Александр Михайлович Василевский на аэродроме Дайрен (Далянь). Китай, провинция Ляонин, Порт-Артур (ныне Далянь), август 1945 года.
© РИА Новости / Евгений Халдей
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5 из 8
© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанкСоветский воздушный десант 18 августа 1945 года высадился в Харбине. Эта операция была предпринята для того, чтобы ускорить разоружение капитулировавших японских войск, предотвратить возможные разрушения промышленных предприятий, железнодорожных станций и других важных объектов, а также не допустить вывоза материальных ценностей. Китай, Харбин, 18 августа 1945 года.
Советско-японская война 1945
Советский воздушный десант 18 августа 1945 года высадился в Харбине. Эта операция была предпринята для того, чтобы ускорить разоружение капитулировавших японских войск, предотвратить возможные разрушения промышленных предприятий, железнодорожных станций и других важных объектов, а также не допустить вывоза материальных ценностей. Китай, Харбин, 18 августа 1945 года.
© РИА Новости / Федор Левшин
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6 из 8
© РИА Новости / Александр Становов | Перейти в медиабанкХарбино-Гиринская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Товарищи поздравляют бойца 429-й отдельной разведывательной роты 371-й стрелковой Витебской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Алексея Петровича Афанасенко, ставшего полным кавалером Ордена Славы. СССР, Приморский край, сентябрь 1945 года.
Советско-японская война 1945 г.
Харбино-Гиринская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Товарищи поздравляют бойца 429-й отдельной разведывательной роты 371-й стрелковой Витебской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Алексея Петровича Афанасенко, ставшего полным кавалером Ордена Славы. СССР, Приморский край, сентябрь 1945 года.
© РИА Новости / Александр Становов
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7 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВторая мировая война 1939-1945 годов. Советско-японская война. Маньчжурская операция с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Трофеи Красной Армии.
Трофеи Красной Армии. Маньчжурская операция
Вторая мировая война 1939-1945 годов. Советско-японская война. Маньчжурская операция с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Трофеи Красной Армии.
© РИА Новости
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