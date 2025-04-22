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Летопись освобождения. На Сахалине открылась выставка о разгроме Японии - РИА Новости, 22.04.2025
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11:02 22.04.2025 (обновлено: 12:00 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/osvobozhdenie-2012679263.html
Летопись освобождения. На Сахалине открылась выставка о разгроме Японии
Летопись освобождения. На Сахалине открылась выставка о разгроме Японии - РИА Новости, 22.04.2025
Летопись освобождения. На Сахалине открылась выставка о разгроме Японии
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась на Сахалине на площадке Сахалинского государственного университета. Экспозиция рассказывает о роли... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:02:00+03:00
2025-04-22T12:00:00+03:00
общество
освобождение. мир народам
президентский фонд культурных инициатив
дальний восток
сахалинская область
сахалин
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась на Сахалине на площадке Сахалинского государственного университета. Экспозиция рассказывает о роли Дальнего Востока в разгроме третьей страны нацистского блока — Японии.В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках, сделанных в период с марта по сентябрь 1945 года, запечатлены ключевые моменты военных операций и подготовки к Советско-японской войне. В фокусе внимания советских корреспондентов — лица простых людей: солдат, моряков, рабочих тыла, которые внесли свой вклад в Победу над милитаристской Японией.Открывая экспозицию, вице-мэр города Южно-Сахалинска Дмитрий отметил, что фотографии передают подлинные эмоции советских бойцов, которые освобождали Дальний Восток, Китай, Корею от милитаристов Японии."Дальний Восток и Сахалин сыграли значимую роль в окончании Второй мировой войны, поставил в ней точку. Советский народ был освободителем наших братских стран Китая и Монголии. И сегодня мы так же стоим на страже нашей независимости и истории. Наши ребята выполняют задачи специальной военной операции, и их пронизывает эта же история, поэтому тот проект, который открывается сегодня, так значим для нас", — заявил он.Для Сахалинского государственного университета стало большой честью принять участие в большом федеральном проекте, организованным РИА Новости, рассказала проректор по воспитательной работе и молодежной политике СахГУ Нина Жидяева."Хочу пожелать организаторам проекта, чтобы ваш проект жил, развивался и охватывал много других территорий. Потому что он позволяет молодежи и всем россиянам прикоснуться к истории через фотографии. На нас лежит большая ответственность нести историческую правду о большом и сильном государстве. Как и 80 лет назад, победа будет за нами", — подчеркнула она.Многие россияне сегодня забывают о роли, которую сыграли Дальний Восток и Сахалин в окончании Второй мировой войны, сообщил начальник отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Константин Гончаров."Мы обязательно вместе с Сахалинским государственным университетом организуем ответную фотовыставку, где поделимся материалом и расскажем о нашей сахалинской наступательной операции. Это был уникальный опыт для советских солдат. Мы также хотим показать историю Сахалина после войны", — рассказал он.Исторические фотографии помогут россиянам осмыслить свою роль достойных наследников своих великих предков, подчеркнул руководитель молодежного отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии, протоиерей Виктор Горбач."Для меня здесь важна фотография 1946 года, на которой советский офицер сфотографировал православное Айнское кладбище на острове Шикотан. Молодые люди сегодня не понимают, как совместимы Курилы, айны, Православие. А дело в том, что наш народ не уничтожал другие народы, не изменял их культуру, но приобщал их к общему государственному делу. Айны, которые еще в XVIII веке крестились, благодаря русским миссионерам, до конца сохраняли православную веру и ставили православные кресты своим покойным родителям. Это очень важный фотодокумент, который показывает роль нашего народа и важность сохранения исторической памяти", — отметил он.Изучать историю страны лучше начинать с истории своей семьи, сообщила продюсер Службы визуальных проектов Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Мангуш."Откройте семейные альбомы, поговорите со старшими родственниками, которые были свидетелями истории и знают о ней не понаслышке, и вы узнаете много нового. Наша страна настолько уникальна, что ни одну семью история не обошла стороной. Всех семей так или иначе коснулись и беды, и подъемы, и взлеты, которых было много в судьбе нашей страны. И если вы знаете историю своей семьи, то вы знаете и историю России", — подчеркнула она.Работа фотокорреспондентов во времена Второй мировой войны была особенно сложной, отметил директор Сахалинского областного краеведческого музея Юрий Алин."Их задача была в том, чтобы уловить момент. Но в те годы не было цифровых фотографий и фотоаппаратов. Сегодня ты можешь 10-20 фотографий сделать и потом напечатать лучшую. А тогда нужно было поймать момент и сделать один снимок сразу правильно. Поэтому каждая фотография — это уникальное явление. Очень здорово, что подобные выставки сегодня проходят по стране и становятся важным просветительским и эстетическим явлением", — рассказал он.Фотовыставка на площадке Сахалинского государственного университета будет доступна для посещения до 31 мая 2025 года. Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
https://ria.ru/20250421/osvobozhdenie-2011985198.html
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общество, освобождение. мир народам, президентский фонд культурных инициатив, дальний восток, сахалинская область, сахалин, социальный навигатор
Общество, Освобождение. Мир народам, Президентский фонд культурных инициатив, Дальний Восток, Сахалинская область, Сахалин, Социальный навигатор

Летопись освобождения. На Сахалине открылась выставка о разгроме Японии

© РИА Новости / Анна Ким | Перейти в медиабанкСтуденты на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Студенты на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Анна Ким
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась на Сахалине на площадке Сахалинского государственного университета. Экспозиция рассказывает о роли Дальнего Востока в разгроме третьей страны нацистского блока — Японии.
В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках, сделанных в период с марта по сентябрь 1945 года, запечатлены ключевые моменты военных операций и подготовки к Советско-японской войне. В фокусе внимания советских корреспондентов — лица простых людей: солдат, моряков, рабочих тыла, которые внесли свой вклад в Победу над милитаристской Японией.
Открывая экспозицию, вице-мэр города Южно-Сахалинска Дмитрий отметил, что фотографии передают подлинные эмоции советских бойцов, которые освобождали Дальний Восток, Китай, Корею от милитаристов Японии.
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"Дальний Восток и Сахалин сыграли значимую роль в окончании Второй мировой войны, поставил в ней точку. Советский народ был освободителем наших братских стран Китая и Монголии. И сегодня мы так же стоим на страже нашей независимости и истории. Наши ребята выполняют задачи специальной военной операции, и их пронизывает эта же история, поэтому тот проект, который открывается сегодня, так значим для нас", — заявил он.
Для Сахалинского государственного университета стало большой честью принять участие в большом федеральном проекте, организованным РИА Новости, рассказала проректор по воспитательной работе и молодежной политике СахГУ Нина Жидяева.
"Хочу пожелать организаторам проекта, чтобы ваш проект жил, развивался и охватывал много других территорий. Потому что он позволяет молодежи и всем россиянам прикоснуться к истории через фотографии. На нас лежит большая ответственность нести историческую правду о большом и сильном государстве. Как и 80 лет назад, победа будет за нами", — подчеркнула она.
© РИА Новости / Анна Ким | Перейти в медиабанкПроректор по воспитательной работе и молодежной политике СахГУ Нина Жидяева на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Проректор по воспитательной работе и молодежной политике СахГУ Нина Жидяева на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Проректор по воспитательной работе и молодежной политике СахГУ Нина Жидяева на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
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1 из 9
© РИА Новости / Анна Ким | Перейти в медиабанкПротоиерей Виктор Горбач на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Протоиерей Виктор Горбач на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Протоиерей Виктор Горбач на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
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2 из 9
© РИА Новости / Анна Ким | Перейти в медиабанкПредседатель отделения Русского географического общества в Сахалинской области Юрий Алин (слева) и руководитель отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Константин Гончаров на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Председатель отделения Русского географического общества в Сахалинской области Юрий Алин (слева) и руководитель отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Константин Гончаров на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Председатель отделения Русского географического общества в Сахалинской области Юрий Алин (слева) и руководитель отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Константин Гончаров на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Анна Ким | Перейти в медиабанкСтуденты на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Студенты на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Студенты на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Анна Ким | Перейти в медиабанкВице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Анна Ким | Перейти в медиабанкРуководитель отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Константин Гончаров на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Руководитель отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Константин Гончаров на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Руководитель отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Константин Гончаров на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Анна Ким | Перейти в медиабанкПродюсер Службы визуальных проектов Объединенной дирекции фотоинформации Ольга Мангуш на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Продюсер Службы визуальных проектов Объединенной дирекции фотоинформации Ольга Мангуш на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Продюсер Службы визуальных проектов Объединенной дирекции фотоинформации Ольга Мангуш на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Анна Ким | Перейти в медиабанкСтуденты на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Студенты на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Студенты на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Анна Ким | Перейти в медиабанкСтуденты на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Студенты на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
Студенты на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
Перейти в медиабанк
9 из 9
Проректор по воспитательной работе и молодежной политике СахГУ Нина Жидяева на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
Перейти в медиабанк
1 из 9
Протоиерей Виктор Горбач на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
Перейти в медиабанк
2 из 9
Председатель отделения Русского географического общества в Сахалинской области Юрий Алин (слева) и руководитель отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Константин Гончаров на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
Перейти в медиабанк
3 из 9
Студенты на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
Перейти в медиабанк
4 из 9
Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
Перейти в медиабанк
5 из 9
Руководитель отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Константин Гончаров на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
Перейти в медиабанк
6 из 9
Продюсер Службы визуальных проектов Объединенной дирекции фотоинформации Ольга Мангуш на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
Перейти в медиабанк
7 из 9
Студенты на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
Перейти в медиабанк
8 из 9
Студенты на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Сахалинском государственном университете в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Анна Ким
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9 из 9
Многие россияне сегодня забывают о роли, которую сыграли Дальний Восток и Сахалин в окончании Второй мировой войны, сообщил начальник отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Константин Гончаров.
"Мы обязательно вместе с Сахалинским государственным университетом организуем ответную фотовыставку, где поделимся материалом и расскажем о нашей сахалинской наступательной операции. Это был уникальный опыт для советских солдат. Мы также хотим показать историю Сахалина после войны", — рассказал он.
Исторические фотографии помогут россиянам осмыслить свою роль достойных наследников своих великих предков, подчеркнул руководитель молодежного отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии, протоиерей Виктор Горбач.
"Для меня здесь важна фотография 1946 года, на которой советский офицер сфотографировал православное Айнское кладбище на острове Шикотан. Молодые люди сегодня не понимают, как совместимы Курилы, айны, Православие. А дело в том, что наш народ не уничтожал другие народы, не изменял их культуру, но приобщал их к общему государственному делу. Айны, которые еще в XVIII веке крестились, благодаря русским миссионерам, до конца сохраняли православную веру и ставили православные кресты своим покойным родителям. Это очень важный фотодокумент, который показывает роль нашего народа и важность сохранения исторической памяти", — отметил он.
Изучать историю страны лучше начинать с истории своей семьи, сообщила продюсер Службы визуальных проектов Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Мангуш.
"Откройте семейные альбомы, поговорите со старшими родственниками, которые были свидетелями истории и знают о ней не понаслышке, и вы узнаете много нового. Наша страна настолько уникальна, что ни одну семью история не обошла стороной. Всех семей так или иначе коснулись и беды, и подъемы, и взлеты, которых было много в судьбе нашей страны. И если вы знаете историю своей семьи, то вы знаете и историю России", — подчеркнула она.
Работа фотокорреспондентов во времена Второй мировой войны была особенно сложной, отметил директор Сахалинского областного краеведческого музея Юрий Алин.
"Их задача была в том, чтобы уловить момент. Но в те годы не было цифровых фотографий и фотоаппаратов. Сегодня ты можешь 10-20 фотографий сделать и потом напечатать лучшую. А тогда нужно было поймать момент и сделать один снимок сразу правильно. Поэтому каждая фотография — это уникальное явление. Очень здорово, что подобные выставки сегодня проходят по стране и становятся важным просветительским и эстетическим явлением", — рассказал он.
Фотовыставка на площадке Сахалинского государственного университета будет доступна для посещения до 31 мая 2025 года. Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
 
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