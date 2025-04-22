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В Оренбуржье началась весенняя посевная кампания - РИА Новости, 22.04.2025
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Оренбургская область
 
17:33 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/orenburzhe-2012797919.html
В Оренбуржье началась весенняя посевная кампания
В Оренбуржье началась весенняя посевная кампания - РИА Новости, 22.04.2025
В Оренбуржье началась весенняя посевная кампания
Весенняя посевная кампания стартовала в Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:33:00+03:00
2025-04-22T17:33:00+03:00
оренбургская область
тоцкий район
евгений солнцев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Весенняя посевная кампания стартовала в Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. К севу яровых культур приступили аграрии Акбулакского, Илекского, Сакмарского, Новосергиевского, Тоцкого районов и Соль-Илецкого муниципального округа. Посеяно 17,7 тысячи гектаров. В 2025 году площадь ярового сева составила 3,349 миллиона гектаров, в том числе яровых зерновых и зернобобовых – 1,788 миллиона гектаров. По словам Солнцева, боронование проведено на 88% от плановых показателей. Подкормка озимых в целом по области – на 95%. В работу по протравливанию семян включились районы. На сегодня обработано 43% от запланированного объема семян, отметил врио главы региона.
https://ria.ru/20250422/solntsev-2012797097.html
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тоцкий район, евгений солнцев
Оренбургская область, Тоцкий район, Евгений Солнцев
В Оренбуржье началась весенняя посевная кампания

Солнцев: в Оренбуржье началась весенняя посевная кампания

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВесенняя посевная
Весенняя посевная - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Весенняя посевная
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Весенняя посевная кампания стартовала в Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
К севу яровых культур приступили аграрии Акбулакского, Илекского, Сакмарского, Новосергиевского, Тоцкого районов и Соль-Илецкого муниципального округа. Посеяно 17,7 тысячи гектаров.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Солнцев: памятные объекты, посвященные ВОВ, должны быть приведены в порядок
Вчера, 17:30
В 2025 году площадь ярового сева составила 3,349 миллиона гектаров, в том числе яровых зерновых и зернобобовых – 1,788 миллиона гектаров.
По словам Солнцева, боронование проведено на 88% от плановых показателей. Подкормка озимых в целом по области – на 95%. В работу по протравливанию семян включились районы. На сегодня обработано 43% от запланированного объема семян, отметил врио главы региона.
 
Оренбургская областьТоцкий районЕвгений Солнцев
 
 
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