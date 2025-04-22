https://ria.ru/20250422/orenburzhe-2012797919.html

В Оренбуржье началась весенняя посевная кампания

В Оренбуржье началась весенняя посевная кампания - РИА Новости, 22.04.2025

В Оренбуржье началась весенняя посевная кампания

Весенняя посевная кампания стартовала в Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:33:00+03:00

2025-04-22T17:33:00+03:00

2025-04-22T17:33:00+03:00

оренбургская область

тоцкий район

евгений солнцев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569875343_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_10431485fe2a5a3bc8b738f27d16a099.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Весенняя посевная кампания стартовала в Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. К севу яровых культур приступили аграрии Акбулакского, Илекского, Сакмарского, Новосергиевского, Тоцкого районов и Соль-Илецкого муниципального округа. Посеяно 17,7 тысячи гектаров. В 2025 году площадь ярового сева составила 3,349 миллиона гектаров, в том числе яровых зерновых и зернобобовых – 1,788 миллиона гектаров. По словам Солнцева, боронование проведено на 88% от плановых показателей. Подкормка озимых в целом по области – на 95%. В работу по протравливанию семян включились районы. На сегодня обработано 43% от запланированного объема семян, отметил врио главы региона.

https://ria.ru/20250422/solntsev-2012797097.html

тоцкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тоцкий район, евгений солнцев