https://ria.ru/20250422/orenburzhe-2012797919.html
В Оренбуржье началась весенняя посевная кампания
В Оренбуржье началась весенняя посевная кампания - РИА Новости, 22.04.2025
В Оренбуржье началась весенняя посевная кампания
Весенняя посевная кампания стартовала в Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:33:00+03:00
2025-04-22T17:33:00+03:00
2025-04-22T17:33:00+03:00
оренбургская область
тоцкий район
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569875343_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_10431485fe2a5a3bc8b738f27d16a099.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Весенняя посевная кампания стартовала в Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. К севу яровых культур приступили аграрии Акбулакского, Илекского, Сакмарского, Новосергиевского, Тоцкого районов и Соль-Илецкого муниципального округа. Посеяно 17,7 тысячи гектаров. В 2025 году площадь ярового сева составила 3,349 миллиона гектаров, в том числе яровых зерновых и зернобобовых – 1,788 миллиона гектаров. По словам Солнцева, боронование проведено на 88% от плановых показателей. Подкормка озимых в целом по области – на 95%. В работу по протравливанию семян включились районы. На сегодня обработано 43% от запланированного объема семян, отметил врио главы региона.
https://ria.ru/20250422/solntsev-2012797097.html
тоцкий район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569875343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_beb53bbb8a4cdb60265c33ae013075bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тоцкий район, евгений солнцев
Оренбургская область, Тоцкий район, Евгений Солнцев
В Оренбуржье началась весенняя посевная кампания
Солнцев: в Оренбуржье началась весенняя посевная кампания