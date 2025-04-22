https://ria.ru/20250422/opasnost-2012800407.html

В Орловской области отменили опасность авиаудара

В Орловской области отменили опасность авиаудара - РИА Новости, 22.04.2025

В Орловской области отменили опасность авиаудара

Опасность авиационного удара отменили в Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:42:00+03:00

2025-04-22T17:42:00+03:00

2025-04-22T17:45:00+03:00

происшествия

орловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТУЛА, 22 апр - РИА Новости. Опасность авиационного удара отменили в Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. Угрозу авиационного удара в регионе объявили в 13.26 мск, а отменили спустя 3 часа и 42 минуты. "Экстренная информация РСЧС (Орловская область): Внимание! Отбой авиационной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250422/kadyrov-2012755994.html

орловская область

россия

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2025

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происшествия, орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)