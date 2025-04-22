https://ria.ru/20250422/opasnost-2012642719.html

В Орловской области объявили опасность атаки БПЛА

В Орловской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.04.2025

В Орловской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T05:32:00+03:00

2025-04-22T05:32:00+03:00

2025-04-22T05:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250422/trevoga-2012632426.html

орловская область

россия

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2025

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орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)