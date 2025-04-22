https://ria.ru/20250422/ona-2012814409.html

МИА "Россия сегодня" и информационное агентство ONA начинают сотрудничество

МИА "Россия сегодня" и информационное агентство ONA начинают сотрудничество - РИА Новости, 22.04.2025

МИА "Россия сегодня" и информационное агентство ONA начинают сотрудничество

Медиагруппа "Россия сегодня" и Оманское информационное агентство ОNA заключили меморандум о взаимопонимании и обмене информацией на английском и арабском языках РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:26:00+03:00

2025-04-22T18:26:00+03:00

2025-04-22T18:26:00+03:00

оман

россия

миа "россия сегодня"

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Москва, 22 апреля – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Оманское информационное агентство ОNA заключили меморандум о взаимопонимании и обмене информацией на английском и арабском языках – это первый документ в портфолио медиагруппы, подписанный со СМИ Омана.Торжественная церемония состоялась в Кремле в присутствии Президента России Владимира Путина и Султана Омана Хейсама бен Тарика аль Саида, который накануне прибыл в Москву с государственным визитом. Свои подписи под документом поставили генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх.В рамках соглашения стороны договорились обмениваться новостными материалами на регулярной основе на английском и арабском языках, поощрять образовательные обмены и взаимные визиты экспертов, а также предоставлять возможную помощь корреспондентам и представителям друг друга, когда те находятся в России или в Омане.Во время церемонии подписания Дмитрий Киселев подчеркнул, что "отношения Россия и Омана несмотря на долгую и стабильную историю развития вышли на принципиально новый уровень, что доказывает первая в истории двусторонних отношений встреча глав государств. Надо сказать, что курс Омана на диверсификацию внешних связей, безусловно, вызывает огромное уважение. Уверен, что меморандум, который мы подписали сегодня с Оманским информационным агентством, войдет в историю и положит начало постоянному диалогу и обмену важнейшими новостями между Маскатом и Москвой".Переговоры по заключению соглашения велись с июля 2024 года по инициативе медиагруппы.

https://ria.ru/20250422/memorandum-2012782174.html

https://ria.ru/20250422/stazhirovka-2012681063.html

оман

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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