https://ria.ru/20250422/ona-2012814409.html
МИА "Россия сегодня" и информационное агентство ONA начинают сотрудничество
МИА "Россия сегодня" и информационное агентство ONA начинают сотрудничество - РИА Новости, 22.04.2025
МИА "Россия сегодня" и информационное агентство ONA начинают сотрудничество
Медиагруппа "Россия сегодня" и Оманское информационное агентство ОNA заключили меморандум о взаимопонимании и обмене информацией на английском и арабском языках РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:26:00+03:00
2025-04-22T18:26:00+03:00
2025-04-22T18:26:00+03:00
оман
россия
миа "россия сегодня"
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Москва, 22 апреля – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Оманское информационное агентство ОNA заключили меморандум о взаимопонимании и обмене информацией на английском и арабском языках – это первый документ в портфолио медиагруппы, подписанный со СМИ Омана.Торжественная церемония состоялась в Кремле в присутствии Президента России Владимира Путина и Султана Омана Хейсама бен Тарика аль Саида, который накануне прибыл в Москву с государственным визитом. Свои подписи под документом поставили генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх.В рамках соглашения стороны договорились обмениваться новостными материалами на регулярной основе на английском и арабском языках, поощрять образовательные обмены и взаимные визиты экспертов, а также предоставлять возможную помощь корреспондентам и представителям друг друга, когда те находятся в России или в Омане.Во время церемонии подписания Дмитрий Киселев подчеркнул, что "отношения Россия и Омана несмотря на долгую и стабильную историю развития вышли на принципиально новый уровень, что доказывает первая в истории двусторонних отношений встреча глав государств. Надо сказать, что курс Омана на диверсификацию внешних связей, безусловно, вызывает огромное уважение. Уверен, что меморандум, который мы подписали сегодня с Оманским информационным агентством, войдет в историю и положит начало постоянному диалогу и обмену важнейшими новостями между Маскатом и Москвой".Переговоры по заключению соглашения велись с июля 2024 года по инициативе медиагруппы.
https://ria.ru/20250422/memorandum-2012782174.html
https://ria.ru/20250422/stazhirovka-2012681063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оман, россия, миа "россия сегодня"
Оман, Россия, МИА "Россия сегодня"
МИА "Россия сегодня" и информационное агентство ONA начинают сотрудничество
МИА "Россия сегодня" и информационное агентство ONA объявили о сотрудничестве
Москва, 22 апреля – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Оманское информационное агентство ОNA заключили меморандум о взаимопонимании и обмене информацией на английском и арабском языках – это первый документ в портфолио медиагруппы, подписанный со СМИ Омана.
Торжественная церемония состоялась в Кремле в присутствии Президента России Владимира Путина и Султана Омана Хейсама бен Тарика аль Саида, который накануне прибыл в Москву с государственным визитом. Свои подписи под документом поставили генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх.
В рамках соглашения стороны договорились обмениваться новостными материалами на регулярной основе на английском и арабском языках, поощрять образовательные обмены и взаимные визиты экспертов, а также предоставлять возможную помощь корреспондентам и представителям друг друга, когда те находятся в России или в Омане.
Во время церемонии подписания Дмитрий Киселев подчеркнул, что "отношения Россия и Омана несмотря на долгую и стабильную историю развития вышли на принципиально новый уровень, что доказывает первая в истории двусторонних отношений встреча глав государств. Надо сказать, что курс Омана на диверсификацию внешних связей, безусловно, вызывает огромное уважение. Уверен, что меморандум, который мы подписали сегодня с Оманским информационным агентством, войдет в историю и положит начало постоянному диалогу и обмену важнейшими новостями между Маскатом и Москвой".
Переговоры по заключению соглашения велись с июля 2024 года по инициативе медиагруппы.