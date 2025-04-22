Рейтинг@Mail.ru
МИА "Россия сегодня" и информационное агентство ONA начинают сотрудничество - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/ona-2012814409.html
МИА "Россия сегодня" и информационное агентство ONA начинают сотрудничество
МИА "Россия сегодня" и информационное агентство ONA начинают сотрудничество - РИА Новости, 22.04.2025
МИА "Россия сегодня" и информационное агентство ONA начинают сотрудничество
Медиагруппа "Россия сегодня" и Оманское информационное агентство ОNA заключили меморандум о взаимопонимании и обмене информацией на английском и арабском языках РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:26:00+03:00
2025-04-22T18:26:00+03:00
оман
россия
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012787957_0:252:3192:2047_1920x0_80_0_0_c498fef7ba4bd983366fe9283ac9ea77.jpg
Москва, 22 апреля – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Оманское информационное агентство ОNA заключили меморандум о взаимопонимании и обмене информацией на английском и арабском языках – это первый документ в портфолио медиагруппы, подписанный со СМИ Омана.Торжественная церемония состоялась в Кремле в присутствии Президента России Владимира Путина и Султана Омана Хейсама бен Тарика аль Саида, который накануне прибыл в Москву с государственным визитом. Свои подписи под документом поставили генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх.В рамках соглашения стороны договорились обмениваться новостными материалами на регулярной основе на английском и арабском языках, поощрять образовательные обмены и взаимные визиты экспертов, а также предоставлять возможную помощь корреспондентам и представителям друг друга, когда те находятся в России или в Омане.Во время церемонии подписания Дмитрий Киселев подчеркнул, что "отношения Россия и Омана несмотря на долгую и стабильную историю развития вышли на принципиально новый уровень, что доказывает первая в истории двусторонних отношений встреча глав государств. Надо сказать, что курс Омана на диверсификацию внешних связей, безусловно, вызывает огромное уважение. Уверен, что меморандум, который мы подписали сегодня с Оманским информационным агентством, войдет в историю и положит начало постоянному диалогу и обмену важнейшими новостями между Маскатом и Москвой".Переговоры по заключению соглашения велись с июля 2024 года по инициативе медиагруппы.
https://ria.ru/20250422/memorandum-2012782174.html
https://ria.ru/20250422/stazhirovka-2012681063.html
оман
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012787957_56:0:2785:2047_1920x0_80_0_0_a0a438e1291544133691672e84586964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оман, россия, миа "россия сегодня"
Оман, Россия, МИА "Россия сегодня"
МИА "Россия сегодня" и информационное агентство ONA начинают сотрудничество

МИА "Россия сегодня" и информационное агентство ONA объявили о сотрудничестве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и чрезвычайный и полномочный посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх после подписания меморандума о взаимопонимании и обмене информации
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и чрезвычайный и полномочный посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх после подписания меморандума о взаимопонимании и обмене информации - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и чрезвычайный и полномочный посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх после подписания меморандума о взаимопонимании и обмене информации
Читать ria.ru в
Дзен
Москва, 22 апреля – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Оманское информационное агентство ОNA заключили меморандум о взаимопонимании и обмене информацией на английском и арабском языках – это первый документ в портфолио медиагруппы, подписанный со СМИ Омана.
Торжественная церемония состоялась в Кремле в присутствии Президента России Владимира Путина и Султана Омана Хейсама бен Тарика аль Саида, который накануне прибыл в Москву с государственным визитом. Свои подписи под документом поставили генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
"Россия сегодня" и Мининформации Омана заключили меморандум
Вчера, 16:31
В рамках соглашения стороны договорились обмениваться новостными материалами на регулярной основе на английском и арабском языках, поощрять образовательные обмены и взаимные визиты экспертов, а также предоставлять возможную помощь корреспондентам и представителям друг друга, когда те находятся в России или в Омане.
Во время церемонии подписания Дмитрий Киселев подчеркнул, что "отношения Россия и Омана несмотря на долгую и стабильную историю развития вышли на принципиально новый уровень, что доказывает первая в истории двусторонних отношений встреча глав государств. Надо сказать, что курс Омана на диверсификацию внешних связей, безусловно, вызывает огромное уважение. Уверен, что меморандум, который мы подписали сегодня с Оманским информационным агентством, войдет в историю и положит начало постоянному диалогу и обмену важнейшими новостями между Маскатом и Москвой".
Переговоры по заключению соглашения велись с июля 2024 года по инициативе медиагруппы.
Открытие стажировки InteRussia для журналистов в рамках проекта SputnikPro - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
"Россия сегодня" начала стажировку для журналистов из стран Исламского мира
Вчера, 11:16
 
ОманРоссияМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала