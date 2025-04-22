Султан Омана оценил потенциал развития экономических отношений с Россией
Султан Омана заявил, что заинтересован в развитии экономических связей с Россией
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкCултан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве c президентом РФ Владимиром Путиным
Cултан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве c президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Оман заинтересован в развитии экономических отношений с РФ, сотрудничестве в сельском хозяйстве и энергетике, заявил султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид.
Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом. Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном в узком составе, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами.
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"Утром у нас состоялась встреча с представителями российского бизнеса, и мы очень заинтересованы в развитии этих контактов. Есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать: это энергетика, сельское хозяйство, торговля", - сказал султан на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Как отметил султан, он призвал представителей российского бизнеса открывать представительства в Омане.
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