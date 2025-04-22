https://ria.ru/20250422/oman-2012736078.html

Султан Омана оценил потенциал развития экономических отношений с Россией

Султан Омана оценил потенциал развития экономических отношений с Россией - РИА Новости, 22.04.2025

Султан Омана оценил потенциал развития экономических отношений с Россией

Оман заинтересован в развитии экономических отношений с РФ, сотрудничестве в сельском хозяйстве и энергетике, заявил султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:34:00+03:00

2025-04-22T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Оман заинтересован в развитии экономических отношений с РФ, сотрудничестве в сельском хозяйстве и энергетике, заявил султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид. Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом. Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном в узком составе, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами. "Утром у нас состоялась встреча с представителями российского бизнеса, и мы очень заинтересованы в развитии этих контактов. Есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать: это энергетика, сельское хозяйство, торговля", - сказал султан на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил султан, он призвал представителей российского бизнеса открывать представительства в Омане.

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