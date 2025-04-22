Рейтинг@Mail.ru
Султан Омана оценил потенциал развития экономических отношений с Россией - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 22.04.2025 (обновлено: 14:45 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/oman-2012736078.html
Султан Омана оценил потенциал развития экономических отношений с Россией
Султан Омана оценил потенциал развития экономических отношений с Россией - РИА Новости, 22.04.2025
Султан Омана оценил потенциал развития экономических отношений с Россией
Оман заинтересован в развитии экономических отношений с РФ, сотрудничестве в сельском хозяйстве и энергетике, заявил султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:34:00+03:00
2025-04-22T14:45:00+03:00
оман
россия
москва
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012739271_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_7014c7ac3762769b56d37aa7b9758d4f.jpg
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Оман заинтересован в развитии экономических отношений с РФ, сотрудничестве в сельском хозяйстве и энергетике, заявил султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид. Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом. Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном в узком составе, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами. "Утром у нас состоялась встреча с представителями российского бизнеса, и мы очень заинтересованы в развитии этих контактов. Есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать: это энергетика, сельское хозяйство, торговля", - сказал султан на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил султан, он призвал представителей российского бизнеса открывать представительства в Омане.
https://ria.ru/20250419/oman-2012275632.html
оман
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012739271_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2caf6b6a1e6af92452e7335ed6e3fb2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оман, россия, москва, владимир путин, в мире
Оман, Россия, Москва, Владимир Путин, В мире
Султан Омана оценил потенциал развития экономических отношений с Россией

Султан Омана заявил, что заинтересован в развитии экономических связей с Россией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкCултан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве c президентом РФ Владимиром Путиным
Cултан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве c президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Cултан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве c президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Оман заинтересован в развитии экономических отношений с РФ, сотрудничестве в сельском хозяйстве и энергетике, заявил султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид.
Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом. Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном в узком составе, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами.
«
"Утром у нас состоялась встреча с представителями российского бизнеса, и мы очень заинтересованы в развитии этих контактов. Есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать: это энергетика, сельское хозяйство, торговля", - сказал султан на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Как отметил султан, он призвал представителей российского бизнеса открывать представительства в Омане.
Флаг Султаната Оман в Маскате - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Россия и Оман взаимно отменят визовый режим
19 апреля, 15:33
 
ОманРоссияМоскваВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала