https://ria.ru/20250422/nikolaev-2012830962.html

Глава Чувашии Николаев запустил новый завод электротехоборудования

Глава Чувашии Николаев запустил новый завод электротехоборудования - РИА Новости, 22.04.2025

Глава Чувашии Николаев запустил новый завод электротехоборудования

Глава Чувашии Олег Николаев дал старт работе завода по производству электротехнического оборудования для автоматизации подстанций и энергосистем ООО "Юнител... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:37:00+03:00

2025-04-22T19:37:00+03:00

2025-04-22T20:02:00+03:00

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012835080_0:213:2738:1753_1920x0_80_0_0_71de201b86ca0cb1b4c3d654ac0963a5.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев дал старт работе завода по производству электротехнического оборудования для автоматизации подстанций и энергосистем ООО "Юнител Инжиниринг", сообщает пресс-служба республиканского правительства. Работу предприятия запустили в рамках VIII Международной ежегодной научно-практической конференции и выставки "РЕЛАВЭКСПО" в Чебоксарах. "Электротехника, машиностроение, станкостроение и химия – это основные локомотивные направления экономики Чувашской Республики. Каждая новая производственная площадка обеспечивает технологическое лидерство и позволяет нам создавать и предлагать потребителям индивидуальные решения под любые потребности и запросы. Новые рабочие места - это реальный вклад в экономику региона, в благополучие наших семей, в будущее молодых специалистов", – приводит пресс-служба слова Николаева. Вторая очередь производственной площадки предприятия в Чебоксарах, площадью 4,175 тысячи квадратных метров, была построена за год. Создано почти 200 рабочих мест, что значительно расширило производственные мощности предприятия. Это позволит увеличить выпуск продукции на 40% – до 1,1 тысячи релейных шкафов и 4 тысяч серийных изделий в год. Запуск производства позволит кратно увеличить объемы выпускаемой продукции, которая применяется на объектах топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, в дружественных странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе входящих в БРИКС. В ходе мероприятия продемонстрировали шкафы и оборудование, также прошла презентация технических решений компании. Новый завод станет не только важным производственным объектом, но и центром внедрения новых технологий и разработок в области автоматизации энергетических систем, отметили в правительстве. В рамках проекта предусмотрено использование современных производственных процессов и оборудования, что позволит обеспечить высокую эффективность и надежность выпускаемой продукции.

https://ria.ru/20250422/nikolaev-2012666302.html

https://ria.ru/20250417/nikolaev-2011889223.html

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)