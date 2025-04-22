https://ria.ru/20250422/nikolaev-2012666302.html
Глава Чувашии Николаев предложил бронировать рабочие места для бойцов СВО
Глава Чувашии Николаев предложил бронировать рабочие места для бойцов СВО - РИА Новости, 22.04.2025
Глава Чувашии Николаев предложил бронировать рабочие места для бойцов СВО
Глава Чувашии Олег Николаев предложил резервировать рабочие места для ветеранов специальной военной операции и призвал работодателей всех форм собственности... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:43:00+03:00
2025-04-22T09:43:00+03:00
2025-04-22T09:43:00+03:00
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев предложил резервировать рабочие места для ветеранов специальной военной операции и призвал работодателей всех форм собственности поддержать инициативу, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Это новая для нашего региона и хорошая практика, когда заключаются соглашения между органами службы занятости и работодателями. Благодаря этому наши воины получают шанс быстрее вернуться к мирной жизни", – приводит пресс-служба слова Николаева. Меры поддержки возвращающихся участников СВО обсудили на круглом столе в рамках Всероссийской ярмарки "Работа России. Время возможностей". Как отметил глава Чувашии, в республике выстроена система мер государственной поддержки, и она готова обеспечить участникам СВО максимально удобные условия и вариативность выбора в вопросах дальнейшей трудовой деятельности. Если по возвращению ветеран хотел бы сменить работу или сферу деятельности, кадровые центры предлагают повысить квалификацию, получить востребованную профессию или открыть собственное дело и далее комплексно сопровождают его. Так, с 2023 года ветераны СВО имеют возможность бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование. С этого года мероприятие реализуется в рамках нацпроекта "Кадры". В феврале в республике стартовала программа "Время СВОих", аналог российской программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным. Сейчас идет отбор кандидатов, которые будут обучаться по программам РАНХиГС. Проект нацелен на подготовку руководящих кадров по трем направлениям – государственное и муниципальное управление, корпоративное управление, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения. Также в приоритетном порядке участникам СВО оказывают единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела. Кроме того, показал свою эффективность и востребованность механизм поддержки граждан через социальный контракт, отмечают в пресс-службе. Учитывая постоянно расширяющиеся меры поддержки участников СВО, Николаев поручил запустить региональный проект "Шаг в мирную жизнь". "Это будет комплексная программа сопровождения, объединяющая все уже имеющиеся меры – от помощи семьям до реабилитации, от обучения до трудоустройства. Мы должны обеспечить им все необходимые условия для успешной адаптации к мирной жизни", – отметил глава региона.
https://ria.ru/20250417/nikolaev-2011885848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик)
Глава Чувашии Николаев предложил бронировать рабочие места для бойцов СВО
Глава Чувашии Николаев предложил резервировать места для бойцов СВО
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев предложил резервировать рабочие места для ветеранов специальной военной операции и призвал работодателей всех форм собственности поддержать инициативу, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Это новая для нашего региона и хорошая практика, когда заключаются соглашения между органами службы занятости и работодателями. Благодаря этому наши воины получают шанс быстрее вернуться к мирной жизни", – приводит пресс-служба слова Николаева
.
Меры поддержки возвращающихся участников СВО обсудили на круглом столе в рамках Всероссийской ярмарки "Работа России. Время возможностей".
Как отметил глава Чувашии, в республике выстроена система мер государственной поддержки, и она готова обеспечить участникам СВО максимально удобные условия и вариативность выбора в вопросах дальнейшей трудовой деятельности. Если по возвращению ветеран хотел бы сменить работу или сферу деятельности, кадровые центры предлагают повысить квалификацию, получить востребованную профессию или открыть собственное дело и далее комплексно сопровождают его.
Так, с 2023 года ветераны СВО имеют возможность бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование. С этого года мероприятие реализуется в рамках нацпроекта "Кадры".
В феврале в республике стартовала программа "Время СВОих", аналог российской программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным. Сейчас идет отбор кандидатов, которые будут обучаться по программам РАНХиГС. Проект нацелен на подготовку руководящих кадров по трем направлениям – государственное и муниципальное управление, корпоративное управление, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Также в приоритетном порядке участникам СВО оказывают единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела. Кроме того, показал свою эффективность и востребованность механизм поддержки граждан через социальный контракт, отмечают в пресс-службе.
Учитывая постоянно расширяющиеся меры поддержки участников СВО, Николаев поручил запустить региональный проект "Шаг в мирную жизнь".
"Это будет комплексная программа сопровождения, объединяющая все уже имеющиеся меры – от помощи семьям до реабилитации, от обучения до трудоустройства. Мы должны обеспечить им все необходимые условия для успешной адаптации к мирной жизни", – отметил глава региона.