Рейтинг@Mail.ru
Глава Чувашии Николаев предложил бронировать рабочие места для бойцов СВО - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/nikolaev-2012666302.html
Глава Чувашии Николаев предложил бронировать рабочие места для бойцов СВО
Глава Чувашии Николаев предложил бронировать рабочие места для бойцов СВО - РИА Новости, 22.04.2025
Глава Чувашии Николаев предложил бронировать рабочие места для бойцов СВО
Глава Чувашии Олег Николаев предложил резервировать рабочие места для ветеранов специальной военной операции и призвал работодателей всех форм собственности... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:43:00+03:00
2025-04-22T09:43:00+03:00
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986400598_0:247:3072:1974_1920x0_80_0_0_1f8dbf1e9910cf2496a7e4b9fd0c2cd4.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев предложил резервировать рабочие места для ветеранов специальной военной операции и призвал работодателей всех форм собственности поддержать инициативу, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Это новая для нашего региона и хорошая практика, когда заключаются соглашения между органами службы занятости и работодателями. Благодаря этому наши воины получают шанс быстрее вернуться к мирной жизни", – приводит пресс-служба слова Николаева. Меры поддержки возвращающихся участников СВО обсудили на круглом столе в рамках Всероссийской ярмарки "Работа России. Время возможностей". Как отметил глава Чувашии, в республике выстроена система мер государственной поддержки, и она готова обеспечить участникам СВО максимально удобные условия и вариативность выбора в вопросах дальнейшей трудовой деятельности. Если по возвращению ветеран хотел бы сменить работу или сферу деятельности, кадровые центры предлагают повысить квалификацию, получить востребованную профессию или открыть собственное дело и далее комплексно сопровождают его. Так, с 2023 года ветераны СВО имеют возможность бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование. С этого года мероприятие реализуется в рамках нацпроекта "Кадры". В феврале в республике стартовала программа "Время СВОих", аналог российской программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным. Сейчас идет отбор кандидатов, которые будут обучаться по программам РАНХиГС. Проект нацелен на подготовку руководящих кадров по трем направлениям – государственное и муниципальное управление, корпоративное управление, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения. Также в приоритетном порядке участникам СВО оказывают единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела. Кроме того, показал свою эффективность и востребованность механизм поддержки граждан через социальный контракт, отмечают в пресс-службе. Учитывая постоянно расширяющиеся меры поддержки участников СВО, Николаев поручил запустить региональный проект "Шаг в мирную жизнь". "Это будет комплексная программа сопровождения, объединяющая все уже имеющиеся меры – от помощи семьям до реабилитации, от обучения до трудоустройства. Мы должны обеспечить им все необходимые условия для успешной адаптации к мирной жизни", – отметил глава региона.
https://ria.ru/20250417/nikolaev-2011885848.html
https://ria.ru/20250417/nikolaev-2011837215.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986400598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83fef5cdeecbcb6081c8332aa8f96c7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик)
Глава Чувашии Николаев предложил бронировать рабочие места для бойцов СВО

Глава Чувашии Николаев предложил резервировать места для бойцов СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Чувашской Республики Олег Николаев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев предложил резервировать рабочие места для ветеранов специальной военной операции и призвал работодателей всех форм собственности поддержать инициативу, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Это новая для нашего региона и хорошая практика, когда заключаются соглашения между органами службы занятости и работодателями. Благодаря этому наши воины получают шанс быстрее вернуться к мирной жизни", – приводит пресс-служба слова Николаева.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Олег Николаев: республика сохраняет позитивную динамику развития
17 апреля, 17:54
Меры поддержки возвращающихся участников СВО обсудили на круглом столе в рамках Всероссийской ярмарки "Работа России. Время возможностей".
Как отметил глава Чувашии, в республике выстроена система мер государственной поддержки, и она готова обеспечить участникам СВО максимально удобные условия и вариативность выбора в вопросах дальнейшей трудовой деятельности. Если по возвращению ветеран хотел бы сменить работу или сферу деятельности, кадровые центры предлагают повысить квалификацию, получить востребованную профессию или открыть собственное дело и далее комплексно сопровождают его.
Так, с 2023 года ветераны СВО имеют возможность бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование. С этого года мероприятие реализуется в рамках нацпроекта "Кадры".
В феврале в республике стартовала программа "Время СВОих", аналог российской программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным. Сейчас идет отбор кандидатов, которые будут обучаться по программам РАНХиГС. Проект нацелен на подготовку руководящих кадров по трем направлениям – государственное и муниципальное управление, корпоративное управление, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Олег Николаев: проект "Время СВОих" – приоритетная задача
17 апреля, 15:43
Также в приоритетном порядке участникам СВО оказывают единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела. Кроме того, показал свою эффективность и востребованность механизм поддержки граждан через социальный контракт, отмечают в пресс-службе.
Учитывая постоянно расширяющиеся меры поддержки участников СВО, Николаев поручил запустить региональный проект "Шаг в мирную жизнь".
"Это будет комплексная программа сопровождения, объединяющая все уже имеющиеся меры – от помощи семьям до реабилитации, от обучения до трудоустройства. Мы должны обеспечить им все необходимые условия для успешной адаптации к мирной жизни", – отметил глава региона.
 
Чувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала