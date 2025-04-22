Рейтинг@Mail.ru
Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 22.04.2025 (обновлено: 15:38 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/nabsovet-2012749387.html
Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды
Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды - РИА Новости, 22.04.2025
Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за прошлый год — 786,9 миллиардов рублей, свидетельствуют материалы компании. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:22:00+03:00
2025-04-22T15:38:00+03:00
экономика
сбербанк россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841584596_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6fe7e87d7f184515840abaa9e05afef2.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за прошлый год — 786,9 миллиардов рублей, свидетельствуют материалы компании."Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2024 год &lt;...&gt;: на выплату дивидендов направить 786 929 268 320,00 рублей", — говорится в релизе.Это примерно половина от чистой прибыли группы по международным стандартам финансовой отчетности — 1,58 триллиона рублей. На каждую акцию — обыкновенную и привилегированную — предложили выплату в размере 34,84 рубля.Согласно действующей политике банка, он направляет на дивиденды половину от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по российским стандартам бухгалтерского учета — не менее 13,3 процента. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32 процента обыкновенных акций и 50 процентов плюс одна акция в уставном капитале.
https://ria.ru/20250402/sberbank-2008973270.html
https://ria.ru/20250316/nalog-1779466757.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841584596_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_f26f78995b22666b52e7ad05ea04f401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сбербанк россии, россия
Экономика, Сбербанк России, Россия
Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды

Сбербанк планирует выплатить дивиденды на рекордные 786,9 миллиарда рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за прошлый год — 786,9 миллиардов рублей, свидетельствуют материалы компании.
"Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2024 год <...>: на выплату дивидендов направить 786 929 268 320,00 рублей", — говорится в релизе.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Сбербанк посоветовал своевременно обновлять приложение на Android
2 апреля, 19:23
Это примерно половина от чистой прибыли группы по международным стандартам финансовой отчетности — 1,58 триллиона рублей. На каждую акцию — обыкновенную и привилегированную — предложили выплату в размере 34,84 рубля.
Согласно действующей политике банка, он направляет на дивиденды половину от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по российским стандартам бухгалтерского учета — не менее 13,3 процента.
Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32 процента обыкновенных акций и 50 процентов плюс одна акция в уставном капитале.
Мужчина изучает документы - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Налог на дивиденды: кто должен платить, сроки, как рассчитать
16 марта, 19:51
 
ЭкономикаСбербанк РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала