https://ria.ru/20250422/nabsovet-2012749387.html
Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды
Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды - РИА Новости, 22.04.2025
Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за прошлый год — 786,9 миллиардов рублей, свидетельствуют материалы компании. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:22:00+03:00
2025-04-22T15:22:00+03:00
2025-04-22T15:38:00+03:00
экономика
сбербанк россии
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за прошлый год — 786,9 миллиардов рублей, свидетельствуют материалы компании."Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2024 год <...>: на выплату дивидендов направить 786 929 268 320,00 рублей", — говорится в релизе.Это примерно половина от чистой прибыли группы по международным стандартам финансовой отчетности — 1,58 триллиона рублей. На каждую акцию — обыкновенную и привилегированную — предложили выплату в размере 34,84 рубля.Согласно действующей политике банка, он направляет на дивиденды половину от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по российским стандартам бухгалтерского учета — не менее 13,3 процента. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32 процента обыкновенных акций и 50 процентов плюс одна акция в уставном капитале.
https://ria.ru/20250402/sberbank-2008973270.html
https://ria.ru/20250316/nalog-1779466757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сбербанк россии, россия
Экономика, Сбербанк России, Россия
Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды
Сбербанк планирует выплатить дивиденды на рекордные 786,9 миллиарда рублей
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за прошлый год — 786,9 миллиардов рублей, свидетельствуют материалы компании.
"Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк
за 2024 год <...>: на выплату дивидендов направить 786 929 268 320,00 рублей", — говорится в релизе.
Это примерно половина от чистой прибыли группы по международным стандартам финансовой отчетности — 1,58 триллиона рублей. На каждую акцию — обыкновенную и привилегированную — предложили выплату в размере 34,84 рубля.
Согласно действующей политике банка, он направляет на дивиденды половину от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по российским стандартам бухгалтерского учета — не менее 13,3 процента.
Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32 процента обыкновенных акций и 50 процентов плюс одна акция в уставном капитале.