https://ria.ru/20250422/nabsovet-2012749387.html

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды - РИА Новости, 22.04.2025

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за прошлый год — 786,9 миллиардов рублей, свидетельствуют материалы компании. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:22:00+03:00

2025-04-22T15:22:00+03:00

2025-04-22T15:38:00+03:00

экономика

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за прошлый год — 786,9 миллиардов рублей, свидетельствуют материалы компании."Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2024 год <...>: на выплату дивидендов направить 786 929 268 320,00 рублей", — говорится в релизе.Это примерно половина от чистой прибыли группы по международным стандартам финансовой отчетности — 1,58 триллиона рублей. На каждую акцию — обыкновенную и привилегированную — предложили выплату в размере 34,84 рубля.Согласно действующей политике банка, он направляет на дивиденды половину от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по российским стандартам бухгалтерского учета — не менее 13,3 процента. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32 процента обыкновенных акций и 50 процентов плюс одна акция в уставном капитале.

https://ria.ru/20250402/sberbank-2008973270.html

https://ria.ru/20250316/nalog-1779466757.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сбербанк россии, россия