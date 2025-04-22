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В Москве отремонтировали около 300 домов с кронштейнами на фасадах - РИА Новости, 22.04.2025
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В Москве отремонтировали около 300 домов с кронштейнами на фасадах
В Москве отремонтировали около 300 домов с кронштейнами на фасадах - РИА Новости, 22.04.2025
В Москве отремонтировали около 300 домов с кронштейнами на фасадах
Около 300 домов с кронштейнами на фасадах отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Около 300 домов с кронштейнами на фасадах отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "За 10 лет реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок здания разных стилей - от эклектики конца XIX века до позднего советского брутализма. Представляют интерес и дома с кронштейнами на фасадах - всего отремонтировали уже почти 300 таких построек", - говорится в сообщении. Отмечается, что кронштейн - это конструктивный и одновременно декоративный элемент, чья утилитарная функция сводится к поддержанию какой-либо конструкции — карниза или балкона. Кроме того, архитекторы могут украсить его лепниной или придать определенную форму. "Одним из таких зданий стал дом с кронштейнами по адресу: улица Сходненская, дом 50. В 2023 году там восстановили фасад и заменили ряд внутридомовых инженерных систем", - добавляется в сообщении. Уточняется, что в 2024 году также отремонтировали шестиэтажное здание с кронштейнами по адресу: Трехпрудный переулок, дом 6. В рамках работ здесь был обновлен фасад и крыша. Специалисты расчистили и промыли открытые плоскости фасада, провели локальную вычинку кирпичной кладки. Места намокания обработали антигрибковым составом. "В 2025 году начались работы по капитальному ремонту в жилом пятиэтажном здании с кронштейнами по адресу: Зеленый проспект, дом 17… На объекте уже идут работы в подвалах и подъездах, также приводят в порядок инженерные системы. Помимо этого, планируют обновить фасад с кронштейнами и крышу. Специалисты разработали индивидуальный проект работ, подобрали современные отечественные материалы и технологии", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250326/moskva-2007496158.html
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москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве
В Москве отремонтировали около 300 домов с кронштейнами на фасадах

Около 300 домов с кронштейнами на фасадах отремонтировали в Москве за десять лет

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы В Москве отремонтировали около 300 домов с кронштейнами на фасадах
В Москве отремонтировали около 300 домов с кронштейнами на фасадах - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
В Москве отремонтировали около 300 домов с кронштейнами на фасадах
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Около 300 домов с кронштейнами на фасадах отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"За 10 лет реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок здания разных стилей - от эклектики конца XIX века до позднего советского брутализма. Представляют интерес и дома с кронштейнами на фасадах - всего отремонтировали уже почти 300 таких построек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что кронштейн - это конструктивный и одновременно декоративный элемент, чья утилитарная функция сводится к поддержанию какой-либо конструкции — карниза или балкона. Кроме того, архитекторы могут украсить его лепниной или придать определенную форму.
"Одним из таких зданий стал дом с кронштейнами по адресу: улица Сходненская, дом 50. В 2023 году там восстановили фасад и заменили ряд внутридомовых инженерных систем", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что в 2024 году также отремонтировали шестиэтажное здание с кронштейнами по адресу: Трехпрудный переулок, дом 6. В рамках работ здесь был обновлен фасад и крыша. Специалисты расчистили и промыли открытые плоскости фасада, провели локальную вычинку кирпичной кладки. Места намокания обработали антигрибковым составом.
"В 2025 году начались работы по капитальному ремонту в жилом пятиэтажном здании с кронштейнами по адресу: Зеленый проспект, дом 17… На объекте уже идут работы в подвалах и подъездах, также приводят в порядок инженерные системы. Помимо этого, планируют обновить фасад с кронштейнами и крышу. Специалисты разработали индивидуальный проект работ, подобрали современные отечественные материалы и технологии", - подчеркивается в сообщении.
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