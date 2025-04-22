https://ria.ru/20250422/moskva-2012695872.html

Производство технооборудования для напитков появится в промпарке Москвы

Производство технооборудования для напитков появится в промпарке Москвы - РИА Новости, 22.04.2025

Производство технооборудования для напитков появится в промпарке Москвы

Предприятие, выпускающее технологическое оборудование для производства напитков, разместит монтажно-сборочный цех в промышленном парке "Сенькино" в столице,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:00:00+03:00

2025-04-22T12:00:00+03:00

2025-04-22T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Предприятие, выпускающее технологическое оборудование для производства напитков, разместит монтажно-сборочный цех в промышленном парке "Сенькино" в столице, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Промышленность – драйвер экономического роста. Для ускоренного развития стратегически важных отраслей город поддерживает инвестиционные проекты по созданию современной промышленной инфраструктуры, которая отвечает всем требованиям экологичности и безопасности. Например, строительство промышленного технопарка "Сенькино" в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда позволит быстро и без дополнительных затрат разместить на территории Москвы ряд высокотехнологичных производств и создать более 2,8 тысячи новых рабочих мест", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что часть из них появится на новом высокотехнологичном производстве пищевого оборудования.Так, ввести промпарк в эксплуатацию полностью планируется в 2026 году. Сейчас уже построены два корпуса первой очереди, они забронированы предприятиями по выпуску промышленного оборудования, строительной продукции, автокомпонентов, косметики. Также на площадке возводят еще три производственных корпуса второй очереди. Строительство контролирует "Мосгосстройнадзор".Председатель "Мосгосстройнадзора" Антон Слободчиков подчеркнул, что общая площадь производственного объекта составит свыше 26 тысяч квадратных метров. С момента начала работ на площадке осенью прошлого года инспекторы провели два контрольно-надзорных мероприятия. Также в ходе выездной проверки для инструментального контроля качества возводимых конструкций и применяемых материалов были привлечены специалисты подведомственного Центра экспертиз.Формат промышленного парка "Сенькино" позволяет объединить производственные линии, помещения для хранения и офисные площади под одной крышей. Например, производитель технологического оборудования для пищевой промышленности планирует запустить в парке сборочный цех, организовать централизованное хранение запасных частей и материалов, организовать сборку электрошкафов, а также подготовку монтажных заготовок.По словам генерального директора компании Ruland Флориана Кляйна, приобретение своего производственного помещения формата light industrial – важный шаг для развития бизнеса, который направлен на расширение производственных возможностей. В "Сенькино" компания получила полностью готовое современное производственное помещение с высоким потолком и возможностью заезда фуры внутрь цеха, расположения кран-балки, с быстрой адаптацией помещения под потребности производства.На данный момент промпарк "Сенькино" проходит сертификацию по стандарту экологической эффективности коммерческой недвижимости КЛЕВЕР. Это является независимым подтверждением высокого качества и безопасности промышленного объекта как для сотрудников, так и для жителей близлежащих районов.Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила с 2020 года почти все районы города. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Среди них - новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Реализация проектов позволит создать свыше 310 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы.

https://ria.ru/20250422/liksutov-2012670890.html

https://ria.ru/20250421/odezhda-2012454667.html

https://ria.ru/20250420/donorstvo-2012306789.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, москва