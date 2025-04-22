https://ria.ru/20250422/moshenniki-2012639895.html

Мошенники обокрали московскую пенсионерку на 10 миллионов рублей

Мошенники обокрали московскую пенсионерку на 10 миллионов рублей - РИА Новости, 22.04.2025

Мошенники обокрали московскую пенсионерку на 10 миллионов рублей

Телефонные мошенники украли у пенсионерки в Москве монеты за 2,5 миллиона рублей и валюты на 7 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T04:50:00+03:00

2025-04-22T04:50:00+03:00

2025-04-22T04:50:00+03:00

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники украли у пенсионерки в Москве монеты за 2,5 миллиона рублей и валюты на 7 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, 12 апреля в полицию обратилась москвичка, которая рассказала, что 11 апреля ей позвонила женщина и сообщила, что нужно продиктовать код подтверждения из смс, так как в подъезде будут менять домофон. Позднее в личном кабинете пенсионерки на портале "Госуслуги" появилась доверенность от ее имени. Женщина сразу поменяла пароль от аккаунта, но после ей позвонила лжесотрудница Роскомнадзора и сообщила, что из-за оформленной доверенности аферисты могут завладеть ее деньгами и имуществом. Мошенница убедила пенсионерку в необходимости "декларирования сбережений". "В итоге женщина отдала мошенникам 50 тысяч долларов и 27 тысяч евро, а также 35 монет, стоимость которых - 2,5 миллиона рублей. Всего же, по предварительным данным, сумма ущерба - порядка 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250418/moshenniki-2011982987.html

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)