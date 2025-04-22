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ПВО ночью уничтожила 10 украинских беспилотников над регионами России
ПВО ночью уничтожила 10 украинских беспилотников над регионами России - РИА Новости, 22.04.2025
ПВО ночью уничтожила 10 украинских беспилотников над регионами России
Российские средства ПВО с вечера понедельника сбили десять дронов ВСУ над тремя регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T07:11:00+03:00
2025-04-22T07:11:00+03:00
2025-04-22T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
орловская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО с вечера понедельника сбили десять дронов ВСУ над тремя регионами, сообщили в Минобороны."Начиная с 20:00 мск 21 апреля до 6:00 мск 22 апреля дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в релизе.Больше всего из них ликвидировали над Крымом — пять дронов.Кроме того, военные уничтожили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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безопасность, россия, белгородская область, орловская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Орловская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ПВО ночью уничтожила 10 украинских беспилотников над регионами России
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 10 БПЛА ВСУ над регионами России