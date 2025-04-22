https://ria.ru/20250422/minoborony-2012647854.html

ПВО ночью уничтожила 10 украинских беспилотников над регионами России

ПВО ночью уничтожила 10 украинских беспилотников над регионами России - РИА Новости, 22.04.2025

ПВО ночью уничтожила 10 украинских беспилотников над регионами России

Российские средства ПВО с вечера понедельника сбили десять дронов ВСУ над тремя регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T07:11:00+03:00

2025-04-22T07:11:00+03:00

2025-04-22T08:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

орловская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО с вечера понедельника сбили десять дронов ВСУ над тремя регионами, сообщили в Минобороны."Начиная с 20:00 мск 21 апреля до 6:00 мск 22 апреля дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в релизе.Больше всего из них ликвидировали над Крымом — пять дронов.Кроме того, военные уничтожили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

орловская область

республика крым

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безопасность, россия, белгородская область, орловская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины