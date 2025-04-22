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В московском метро рассказали о ситуации на станции "Нагорная" - РИА Новости, 22.04.2025
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20:22 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/metro-2012838635.html
В московском метро рассказали о ситуации на станции "Нагорная"
В московском метро рассказали о ситуации на станции "Нагорная" - РИА Новости, 22.04.2025
В московском метро рассказали о ситуации на станции "Нагорная"
Помощь экстренных служб не потребовалась в результате инцидента на станции "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:22:00+03:00
2025-04-22T20:22:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Помощь экстренных служб не потребовалась в результате инцидента на станции "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки. Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на которых видно задымление в одном из вагонов на станции. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии в графике. Станция "Нагорная" работает в штатном режиме. Ранее движение было приостановлено для проведения проверки поезда. Пострадавших нет. Помощь экстренных служб не потребовалась. Во время остановки сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров перенаправляли пассажиров на соседние линии и помогали составить наиболее удобные маршруты", - рассказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что поезд обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла. Причины инцидента будут установлены специальной комиссией.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В московском метро рассказали о ситуации на станции "Нагорная"

На станции метро "Нагорная" в Москве не потребовалась помощь экстренных служб

© СоцсетиЭкстренные службы проверяют станцию "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы
Экстренные службы проверяют станцию Нагорная Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Соцсети
Экстренные службы проверяют станцию "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Помощь экстренных служб не потребовалась в результате инцидента на станции "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на которых видно задымление в одном из вагонов на станции.
"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии в графике. Станция "Нагорная" работает в штатном режиме. Ранее движение было приостановлено для проведения проверки поезда. Пострадавших нет. Помощь экстренных служб не потребовалась. Во время остановки сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров перенаправляли пассажиров на соседние линии и помогали составить наиболее удобные маршруты", - рассказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что поезд обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла. Причины инцидента будут установлены специальной комиссией.
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