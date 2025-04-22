https://ria.ru/20250422/metro-2012838635.html

В московском метро рассказали о ситуации на станции "Нагорная"

В московском метро рассказали о ситуации на станции "Нагорная" - РИА Новости, 22.04.2025

В московском метро рассказали о ситуации на станции "Нагорная"

Помощь экстренных служб не потребовалась в результате инцидента на станции "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T20:22:00+03:00

2025-04-22T20:22:00+03:00

2025-04-22T20:22:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012838488_0:249:613:594_1920x0_80_0_0_70db7c74fb992c766dc9ee428ae6f225.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Помощь экстренных служб не потребовалась в результате инцидента на станции "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки. Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на которых видно задымление в одном из вагонов на станции. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии в графике. Станция "Нагорная" работает в штатном режиме. Ранее движение было приостановлено для проведения проверки поезда. Пострадавших нет. Помощь экстренных служб не потребовалась. Во время остановки сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров перенаправляли пассажиров на соседние линии и помогали составить наиболее удобные маршруты", - рассказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что поезд обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла. Причины инцидента будут установлены специальной комиссией.

https://ria.ru/20250422/moskva-2012722161.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва