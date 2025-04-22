https://ria.ru/20250422/metro-2012838635.html
В московском метро рассказали о ситуации на станции "Нагорная"
В московском метро рассказали о ситуации на станции "Нагорная" - РИА Новости, 22.04.2025
В московском метро рассказали о ситуации на станции "Нагорная"
Помощь экстренных служб не потребовалась в результате инцидента на станции "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:22:00+03:00
2025-04-22T20:22:00+03:00
2025-04-22T20:22:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012838488_0:249:613:594_1920x0_80_0_0_70db7c74fb992c766dc9ee428ae6f225.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Помощь экстренных служб не потребовалась в результате инцидента на станции "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки. Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на которых видно задымление в одном из вагонов на станции. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии в графике. Станция "Нагорная" работает в штатном режиме. Ранее движение было приостановлено для проведения проверки поезда. Пострадавших нет. Помощь экстренных служб не потребовалась. Во время остановки сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров перенаправляли пассажиров на соседние линии и помогали составить наиболее удобные маршруты", - рассказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что поезд обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла. Причины инцидента будут установлены специальной комиссией.
https://ria.ru/20250422/moskva-2012722161.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012838488_0:192:613:652_1920x0_80_0_0_cfe39f1370154147646926c9976df52e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В московском метро рассказали о ситуации на станции "Нагорная"
На станции метро "Нагорная" в Москве не потребовалась помощь экстренных служб
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Помощь экстренных служб не потребовалась в результате инцидента на станции "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на которых видно задымление в одном из вагонов на станции.
"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии в графике. Станция "Нагорная" работает в штатном режиме. Ранее движение было приостановлено для проведения проверки поезда. Пострадавших нет. Помощь экстренных служб не потребовалась. Во время остановки сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров перенаправляли пассажиров на соседние линии и помогали составить наиболее удобные маршруты", - рассказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что поезд обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла. Причины инцидента будут установлены специальной комиссией.