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Макрон рассматривает возможность роспуска парламента, пишет Bloomberg - РИА Новости, 22.04.2025
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17:36 22.04.2025 (обновлено: 17:55 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/makron-2012799504.html
Макрон рассматривает возможность роспуска парламента, пишет Bloomberg
Макрон рассматривает возможность роспуска парламента, пишет Bloomberg - РИА Новости, 22.04.2025
Макрон рассматривает возможность роспуска парламента, пишет Bloomberg
Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность распустить парламент осенью, чтобы провести внеочередные выборы, сообщает агентство Блумберг со... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:36:00+03:00
2025-04-22T17:55:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность распустить парламент осенью, чтобы провести внеочередные выборы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник. "Эммануэль Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов уже этой осенью", - сообщает агентство.Согласно источникам, французский лидер в последние недели консультировался со своим окружением по этому вопросу, однако окончательного решения еще нет, пишет СМИ.Кроме того, озвучивалась возможность дождаться следующего года для проведения парламентских выборов в одно время с муниципальными, однако в окружении посчитали эту идею неудачной.В декабре 2024 года Макрон на встрече с лидерами политических партий заявил, что не намерен распускать парламент до окончания своего президентского срока в 2027 году. Как сообщает Блумберг, в канцелярии президента отказались комментировать возможный роспуск парламента, однако, по словам человека из окружения Макрона, намерения французского лидера по проведению выборов остались неизменны.Летом 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных выборов. По их итогам блок левых набрал большинство голосов, президентская коалиция "Вместе за республику" Макрона пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. В результате за 2024 года во Франции сменилось четыре премьер-министра, это исторический рекорд для страны.
https://ria.ru/20250405/frantsija-2009526719.html
https://ria.ru/20250331/makron-2008516987.html
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в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон рассматривает возможность роспуска парламента, пишет Bloomberg

Bloomberg: Макрон рассматривает возможность распустить парламент Франции осенью

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность распустить парламент осенью, чтобы провести внеочередные выборы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
«
"Эммануэль Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов уже этой осенью", - сообщает агентство.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Политик: Макрона унизил отказ французских фирм прекратить инвестиции в США
5 апреля, 15:17
Согласно источникам, французский лидер в последние недели консультировался со своим окружением по этому вопросу, однако окончательного решения еще нет, пишет СМИ.
Кроме того, озвучивалась возможность дождаться следующего года для проведения парламентских выборов в одно время с муниципальными, однако в окружении посчитали эту идею неудачной.
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Ле Пен заявила, что не намерена просить Макрона о помиловании
31 марта, 22:24
В декабре 2024 года Макрон на встрече с лидерами политических партий заявил, что не намерен распускать парламент до окончания своего президентского срока в 2027 году. Как сообщает Блумберг, в канцелярии президента отказались комментировать возможный роспуск парламента, однако, по словам человека из окружения Макрона, намерения французского лидера по проведению выборов остались неизменны.
Летом 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных выборов. По их итогам блок левых набрал большинство голосов, президентская коалиция "Вместе за республику" Макрона пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. В результате за 2024 года во Франции сменилось четыре премьер-министра, это исторический рекорд для страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Макрон не считает Францию своей родиной, заявил Пушков
2 апреля, 11:59
 
В миреФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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