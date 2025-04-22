Макрон рассматривает возможность роспуска парламента, пишет Bloomberg
Bloomberg: Макрон рассматривает возможность распустить парламент Франции осенью
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность распустить парламент осенью, чтобы провести внеочередные выборы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
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"Эммануэль Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов уже этой осенью", - сообщает агентство.
Согласно источникам, французский лидер в последние недели консультировался со своим окружением по этому вопросу, однако окончательного решения еще нет, пишет СМИ.
Кроме того, озвучивалась возможность дождаться следующего года для проведения парламентских выборов в одно время с муниципальными, однако в окружении посчитали эту идею неудачной.
В декабре 2024 года Макрон на встрече с лидерами политических партий заявил, что не намерен распускать парламент до окончания своего президентского срока в 2027 году. Как сообщает Блумберг, в канцелярии президента отказались комментировать возможный роспуск парламента, однако, по словам человека из окружения Макрона, намерения французского лидера по проведению выборов остались неизменны.
Летом 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных выборов. По их итогам блок левых набрал большинство голосов, президентская коалиция "Вместе за республику" Макрона пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. В результате за 2024 года во Франции сменилось четыре премьер-министра, это исторический рекорд для страны.
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