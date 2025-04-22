https://ria.ru/20250422/makron-2012799504.html

Макрон рассматривает возможность роспуска парламента, пишет Bloomberg

Макрон рассматривает возможность роспуска парламента, пишет Bloomberg - РИА Новости, 22.04.2025

Макрон рассматривает возможность роспуска парламента, пишет Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность распустить парламент осенью, чтобы провести внеочередные выборы, сообщает агентство Блумберг со... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:36:00+03:00

2025-04-22T17:36:00+03:00

2025-04-22T17:55:00+03:00

в мире

франция

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_afe58f2d99bb46a5e82c18aeb1909e50.jpg

ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность распустить парламент осенью, чтобы провести внеочередные выборы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник. "Эммануэль Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов уже этой осенью", - сообщает агентство.Согласно источникам, французский лидер в последние недели консультировался со своим окружением по этому вопросу, однако окончательного решения еще нет, пишет СМИ.Кроме того, озвучивалась возможность дождаться следующего года для проведения парламентских выборов в одно время с муниципальными, однако в окружении посчитали эту идею неудачной.В декабре 2024 года Макрон на встрече с лидерами политических партий заявил, что не намерен распускать парламент до окончания своего президентского срока в 2027 году. Как сообщает Блумберг, в канцелярии президента отказались комментировать возможный роспуск парламента, однако, по словам человека из окружения Макрона, намерения французского лидера по проведению выборов остались неизменны.Летом 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных выборов. По их итогам блок левых набрал большинство голосов, президентская коалиция "Вместе за республику" Макрона пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. В результате за 2024 года во Франции сменилось четыре премьер-министра, это исторический рекорд для страны.

https://ria.ru/20250405/frantsija-2009526719.html

https://ria.ru/20250331/makron-2008516987.html

https://ria.ru/20250402/pushkov-2008852154.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, эммануэль макрон