https://ria.ru/20250422/lotereya-2012729569.html

ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей

ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей - РИА Новости, 22.04.2025

ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей

Анастасия Синицына из Нижегородской области выиграла в лотерею "Рапидо Про" 36 миллионов рублей, воспользовавшись помощью искусственного интеллекта, рассказали... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:17:00+03:00

2025-04-22T14:17:00+03:00

2025-04-22T14:17:00+03:00

общество

нижегородская область

столото

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Анастасия Синицына из Нижегородской области выиграла в лотерею "Рапидо Про" 36 миллионов рублей, воспользовавшись помощью искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото"."Месяц девушка покупала билеты наугад, но потом поняла, что нужно менять подход к участию. За числовой комбинацией для билета она обратилась к нейросети, которая посоветовала ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля и число два — для второго. Так, по итогам 325497-го тиража Анастасия выиграла многомиллионный суперприз — 36 151 743 рубля", — рассказали в компании.Кроме того, добавили в "Столото", девушка сверилась со специальным гороскопом, который прогнозировал, что ее знаку зодиака больше всего повезет именно в этой лотерее.Сама победительница призналась, что, когда только начала участвовать в лотереях и выиграла первые 300 рублей, поверила, что выиграть действительно можно. "Когда мне пришло СМС-уведомление о выигрыше, я открыла приложение и замерла. Было ощущение, что мир встал на паузу. Позвонила другу, чтобы узнать, что мне делать, и в ответ услышала от него, что теперь остается только жить счастливо", — сказала она.Анастасия рассказала, что выигрыш хочет потратить на покупку жилья и помочь с ремонтом маме. Кроме того, поедет в Китай, купит себе ноутбук и бытовую технику.По информации "Столото", за прошлый год россияне выиграли в лотерею более 56 миллиардов рублей, или по 4,7 миллиарда ежемесячно. В стране появилось 1123 новых лотерейных миллионера. Самый крупный приз в миллиард рублей выиграли в новогоднем тираже "Русского лото" супруги Светлана и Юрий Семеновы из Тюмени. В мае житель Челябинской области сорвал в "Спортлото "4 из 20" рекордные 607,032 миллиона рублей, а в конце того же месяца житель Краснодарского края выиграл суперприз лотереи "Рапидо Про" — 189,518 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250411/lotereya-2010624394.html

https://ria.ru/20250325/lotereya-2007176145.html

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Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

общество, нижегородская область, столото