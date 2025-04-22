https://ria.ru/20250422/lotereya-2012656374.html

Россиянка, выигравшая миллионы рублей в лотерею, поделилась секретом удачи

Россиянка, выигравшая миллионы рублей в лотерею, поделилась секретом удачи - РИА Новости, 22.04.2025

Россиянка, выигравшая миллионы рублей в лотерею, поделилась секретом удачи

Жительница Вологодской области решила собрать выпавшие усы своих котов "на удачу" и выиграла 11 миллионов рублей в лотерею, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:20:00+03:00

2025-04-22T09:20:00+03:00

2025-04-22T09:20:00+03:00

общество

вологодская область

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Жительница Вологодской области решила собрать выпавшие усы своих котов "на удачу" и выиграла 11 миллионов рублей в лотерею, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ. "Ольга из Вологодской области выиграла 10 990 311 рублей – суперприз онлайн-лотереи "4х4". Накануне выигрыша Ольга заметила, что у ее любимых котов выпали усы, и она стала их собирать: - Давно еще мама говорила, что кошачьи усы приносят удачу", – рассказали в компании историю выигрыша. Победительница вспоминает, что в тот день пришла домой, "поставила числа и легла спать". "В 4 утра я внезапно проснулась и потянулась к телефону, чтобы включить фонарик, и увидела смс с выигрышем, естественно, сон уже больше не шел", - рассказывает она. Ольга рассказала, что и раньше участвовала в лотереях и ее самым крупным выигрышем были 750 тысяч рублей. Выигрыш счастливица планирует потратить на помощь дочери с покупкой квартиры.

https://ria.ru/20241003/lotereya-1975698104.html

https://ria.ru/20240918/lotereya-1973314259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вологодская область, россия