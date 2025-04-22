https://ria.ru/20250422/lotereya-2012656374.html
Россиянка, выигравшая миллионы рублей в лотерею, поделилась секретом удачи
Россиянка, выигравшая миллионы рублей в лотерею, поделилась секретом удачи - РИА Новости, 22.04.2025
Россиянка, выигравшая миллионы рублей в лотерею, поделилась секретом удачи
Жительница Вологодской области решила собрать выпавшие усы своих котов "на удачу" и выиграла 11 миллионов рублей в лотерею, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:20:00+03:00
2025-04-22T09:20:00+03:00
2025-04-22T09:20:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Жительница Вологодской области решила собрать выпавшие усы своих котов "на удачу" и выиграла 11 миллионов рублей в лотерею, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ. "Ольга из Вологодской области выиграла 10 990 311 рублей – суперприз онлайн-лотереи "4х4". Накануне выигрыша Ольга заметила, что у ее любимых котов выпали усы, и она стала их собирать: - Давно еще мама говорила, что кошачьи усы приносят удачу", – рассказали в компании историю выигрыша. Победительница вспоминает, что в тот день пришла домой, "поставила числа и легла спать". "В 4 утра я внезапно проснулась и потянулась к телефону, чтобы включить фонарик, и увидела смс с выигрышем, естественно, сон уже больше не шел", - рассказывает она. Ольга рассказала, что и раньше участвовала в лотереях и ее самым крупным выигрышем были 750 тысяч рублей. Выигрыш счастливица планирует потратить на помощь дочери с покупкой квартиры.
https://ria.ru/20241003/lotereya-1975698104.html
https://ria.ru/20240918/lotereya-1973314259.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вологодская область, россия
Общество, Вологодская область, Россия
Россиянка, выигравшая миллионы рублей в лотерею, поделилась секретом удачи
Жительница Вологодской области выиграла миллионы в лотерею, собирая усы котов
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Жительница Вологодской области решила собрать выпавшие усы своих котов "на удачу" и выиграла 11 миллионов рублей в лотерею, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.
"Ольга из Вологодской области
выиграла 10 990 311 рублей – суперприз онлайн-лотереи "4х4". Накануне выигрыша Ольга заметила, что у ее любимых котов выпали усы, и она стала их собирать: - Давно еще мама говорила, что кошачьи усы приносят удачу", – рассказали в компании историю выигрыша.
Победительница вспоминает, что в тот день пришла домой, "поставила числа и легла спать". "В 4 утра я внезапно проснулась и потянулась к телефону, чтобы включить фонарик, и увидела смс с выигрышем, естественно, сон уже больше не шел", - рассказывает она.
Ольга рассказала, что и раньше участвовала в лотереях и ее самым крупным выигрышем были 750 тысяч рублей.
Выигрыш счастливица планирует потратить на помощь дочери с покупкой квартиры.