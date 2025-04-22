https://ria.ru/20250422/lnr-2012770678.html

В ЛНР за день зафиксировали около 24 атак украинских БПЛА

В ЛНР за день зафиксировали около 24 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 22.04.2025

В ЛНР за день зафиксировали около 24 атак украинских БПЛА

Около 24 атак украинских БПЛА зафиксировано в центре Кременной в ЛНР с утра вторника, на окраинах города число атак достигает 30-40, сообщил глава администрации РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:15:00+03:00

2025-04-22T16:15:00+03:00

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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Около 24 атак украинских БПЛА зафиксировано в центре Кременной в ЛНР с утра вторника, на окраинах города число атак достигает 30-40, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. "С 08.00 утра (совпадает с мск) мы столкнулись с серьезной угрозой: зафиксировано около 24 атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны вооруженных формирований Украины в центральной части нашего города. На окраинах ситуация еще более тревожная - здесь количество атак достигает 30-40", - написал Третьяков в Telegram-канале. По его данным, в 10.00 один из дронов упал вблизи здания администрации, обошлось без пострадавших. Позже произошло еще два инцидента, уточнил глава. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется. Кременная расположена на административной границе ЛНР и ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20250422/polk-2012748067.html

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кременная, луганская народная республика, украина, россия