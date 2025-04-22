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В ЛНР за день зафиксировали около 24 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 22.04.2025 (обновлено: 16:48 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/lnr-2012770678.html
В ЛНР за день зафиксировали около 24 атак украинских БПЛА
В ЛНР за день зафиксировали около 24 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 22.04.2025
В ЛНР за день зафиксировали около 24 атак украинских БПЛА
Около 24 атак украинских БПЛА зафиксировано в центре Кременной в ЛНР с утра вторника, на окраинах города число атак достигает 30-40, сообщил глава администрации РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:15:00+03:00
2025-04-22T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Около 24 атак украинских БПЛА зафиксировано в центре Кременной в ЛНР с утра вторника, на окраинах города число атак достигает 30-40, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. "С 08.00 утра (совпадает с мск) мы столкнулись с серьезной угрозой: зафиксировано около 24 атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны вооруженных формирований Украины в центральной части нашего города. На окраинах ситуация еще более тревожная - здесь количество атак достигает 30-40", - написал Третьяков в Telegram-канале. По его данным, в 10.00 один из дронов упал вблизи здания администрации, обошлось без пострадавших. Позже произошло еще два инцидента, уточнил глава. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется. Кременная расположена на административной границе ЛНР и ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20250422/polk-2012748067.html
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кременная, луганская народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина, Россия
В ЛНР за день зафиксировали около 24 атак украинских БПЛА

В центре Кременной в ЛНР зафиксировали около 24 атак украинских БПЛА

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Около 24 атак украинских БПЛА зафиксировано в центре Кременной в ЛНР с утра вторника, на окраинах города число атак достигает 30-40, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.
"С 08.00 утра (совпадает с мск) мы столкнулись с серьезной угрозой: зафиксировано около 24 атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны вооруженных формирований Украины в центральной части нашего города. На окраинах ситуация еще более тревожная - здесь количество атак достигает 30-40", - написал Третьяков в Telegram-канале.
По его данным, в 10.00 один из дронов упал вблизи здания администрации, обошлось без пострадавших. Позже произошло еще два инцидента, уточнил глава.
Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.
Кременная расположена на административной границе ЛНР и ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
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