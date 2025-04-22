https://ria.ru/20250422/liksutov-2012670890.html

Ликсутов: в ОЭЗ Москвы разработали новые решения для металлообработки

Ликсутов: в ОЭЗ Москвы разработали новые решения для металлообработки - РИА Новости, 22.04.2025

Ликсутов: в ОЭЗ Москвы разработали новые решения для металлообработки

Импортозамещающее оборудование, предназначенное для использования в отрасли металлообработки, разработала столичная компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва",... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:13:00+03:00

2025-04-22T11:13:00+03:00

2025-04-22T11:13:00+03:00

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Импортозамещающее оборудование, предназначенное для использования в отрасли металлообработки, разработала столичная компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "По поручению мэра Москвы столица поддерживает промышленные предприятия, ориентированные на развитие высоких технологий. Благодаря резидентам особой экономической зоны “Технополис Москва” на рынок регулярно выводится современное оборудование, способное заменить импортные аналоги. Новые решения — волоконный лазер мощностью девять киловатт, ламинарная станция и виброизолирующий оптический стол — повысят точность и производительность российских предприятий в сфере металлообработки", — привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики.Новинки созданы компанией "Лассард", которая работает в ОЭЗ Москвы с 2023 года и выпустила более 100 единиц инновационной продукции. Как отмечается в сообщении, разработанный волоконный лазер может применяться для резки металлов толщиной до 35 миллиметров. Ламинарная станция фильтрует воздух и направленно подает его в рабочую зону, обеспечивая чистую среду для точных операций. Оптический стол для работы в лабораториях обеспечивает стабильность за счет вертикальной и горизонтальной виброизоляции.По словам министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова, компания демонстрирует устойчивые темпы роста. "Только в I квартале 2025 года выпуск лазерного оборудования увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В реестр Минпромторга России включено свыше 370 моделей оборудования, произведtнного на территории страны, включая станки для лазерной резки, оптические столешницы, плиты и опоры, что свидетельствует о результатах комплексной локализации производства в Москве", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20250421/odezhda-2012454667.html

https://ria.ru/20250419/sputniki-2012246319.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов