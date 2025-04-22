https://ria.ru/20250422/lift-2013848234.html

Более 4,2 тыс лифтов заменят в Москве в 2025 году

Более 4,2 тыс лифтов заменят в Москве в 2025 году - РИА Новости, 28.04.2025

Более 4,2 тыс лифтов заменят в Москве в 2025 году

В Москве в многоквартирных домах заменят 4265 лифтов в этом году, соответствующие планы утвердил мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-22T15:09:00+03:00

2025-04-22T15:09:00+03:00

2025-04-28T15:09:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958433271_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_3308ee13fa97b340b9da17eeef27ee3c.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Москве в многоквартирных домах заменят 4265 лифтов в этом году, соответствующие планы утвердил мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и правительства. "Сергей Собянин утвердил планы по реализации программы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. С докладом на эту тему выступил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. В 2025 году в домах столицы планируется заменить 4265 лифтов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в многоквартирных домах Москвы установлено свыше 117 тысяч лифтов. Это почти четверть от их общего количества в России. Лифтами оборудовано около 22 тысяч жилых зданий, более 65% из них выше 10 этажей. В общей сложности с 2011 года в жилых домах столицы установили около 49,2 тысячи новых лифтов, 42% от общего количества лифтов в многоквартирных домах Москвы, которыми пользуются почти 4 миллиона горожан. "В 2025–2034 годах в рамках региональной программы заменят 50,9 тысячи лифтов. Таким образом, всего за 2011–2034 годы в Москве будет заменено 100,1 тысячи лифтов. Новые московские лифты соответствуют самым современным требованиям к безопасности, комфорту эксплуатации и внешнему виду", - уточняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20250422/moskva-2012807309.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин