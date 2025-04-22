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Более 4,2 тыс лифтов заменят в Москве в 2025 году
Более 4,2 тыс лифтов заменят в Москве в 2025 году - РИА Новости, 28.04.2025
Более 4,2 тыс лифтов заменят в Москве в 2025 году
В Москве в многоквартирных домах заменят 4265 лифтов в этом году, соответствующие планы утвердил мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-22T15:09:00+03:00
2025-04-22T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Москве в многоквартирных домах заменят 4265 лифтов в этом году, соответствующие планы утвердил мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и правительства. "Сергей Собянин утвердил планы по реализации программы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. С докладом на эту тему выступил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. В 2025 году в домах столицы планируется заменить 4265 лифтов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в многоквартирных домах Москвы установлено свыше 117 тысяч лифтов. Это почти четверть от их общего количества в России. Лифтами оборудовано около 22 тысяч жилых зданий, более 65% из них выше 10 этажей. В общей сложности с 2011 года в жилых домах столицы установили около 49,2 тысячи новых лифтов, 42% от общего количества лифтов в многоквартирных домах Москвы, которыми пользуются почти 4 миллиона горожан. "В 2025–2034 годах в рамках региональной программы заменят 50,9 тысячи лифтов. Таким образом, всего за 2011–2034 годы в Москве будет заменено 100,1 тысячи лифтов. Новые московские лифты соответствуют самым современным требованиям к безопасности, комфорту эксплуатации и внешнему виду", - уточняется в сообщении.
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
Более 4,2 тыс лифтов заменят в Москве в 2025 году
В Москве в 2025 году проведут замену более 4,2 тыс лифтов
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Москве в многоквартирных домах заменят 4265 лифтов в этом году, соответствующие планы утвердил мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Сергей Собянин утвердил планы по реализации программы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. С докладом на эту тему выступил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. В 2025 году в домах столицы планируется заменить 4265 лифтов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в многоквартирных домах Москвы установлено свыше 117 тысяч лифтов. Это почти четверть от их общего количества в России. Лифтами оборудовано около 22 тысяч жилых зданий, более 65% из них выше 10 этажей. В общей сложности с 2011 года в жилых домах столицы установили около 49,2 тысячи новых лифтов, 42% от общего количества лифтов в многоквартирных домах Москвы, которыми пользуются почти 4 миллиона горожан.
"В 2025–2034 годах в рамках региональной программы заменят 50,9 тысячи лифтов. Таким образом, всего за 2011–2034 годы в Москве будет заменено 100,1 тысячи лифтов. Новые московские лифты соответствуют самым современным требованиям к безопасности, комфорту эксплуатации и внешнему виду", - уточняется в сообщении.