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В Хабаровском крае построили более 160 тысяч "квадратов" жилья - РИА Новости, 22.04.2025
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Хабаровский край
 
13:37 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/kvadraty-2012719902.html
В Хабаровском крае построили более 160 тысяч "квадратов" жилья
В Хабаровском крае построили более 160 тысяч "квадратов" жилья - РИА Новости, 22.04.2025
В Хабаровском крае построили более 160 тысяч "квадратов" жилья
Более 160 тысяч квадратных метров жилья построено в Хабаровском крае с начала года по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", что больше на 168% к... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:37:00+03:00
2025-04-22T13:37:00+03:00
хабаровский край
жилье
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Более 160 тысяч квадратных метров жилья построено в Хабаровском крае с начала года по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", что больше на 168% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает во вторник правительство региона. "В Хабаровском крае за первый квартал 2025 года в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" в эксплуатацию введено 162 тысячи квадратных метров жилья, что составило 168% к аналогичному периоду 2024 года. Из них 70,8 тысячи квадратных метров - в многоквартирных домах и более 90 тысяч квадратных метров - в сфере индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении. По данным краевого министерства строительства, в этом году перед строительной отраслью региона поставлена задача построить и ввести в эксплуатацию не менее 510 тысяч "квадратов". Минстрой региона сообщает также, что отмечается тенденция роста строительства объектов индивидуального строительства. Предполагается, что это может быть связано со вступлением в марте 2025 года закона о строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Как информирует правительство региона, в 2024 году в Хабаровском крае по нацпроекту "Жилье и городская среда" в эксплуатацию было введено 527,4 тысячи квадратных метров жилья, из них 317,4 тысячи "квадратов" - в многоквартирных домах и более 210 тысячи квадратных метров - в сфере индивидуального жилищного строительства. С 2025 года началась реализация нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", который также направлен на улучшение жилищных условий россиян.
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жилье, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Хабаровский край, Жилье, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В Хабаровском крае построили более 160 тысяч "квадратов" жилья

Более 160 тысяч "квадратов" жилья построили в Хабаровском крае с начала года

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
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© РИА Новости / Антон Денисов
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ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Более 160 тысяч квадратных метров жилья построено в Хабаровском крае с начала года по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", что больше на 168% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает во вторник правительство региона.
"В Хабаровском крае за первый квартал 2025 года в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" в эксплуатацию введено 162 тысячи квадратных метров жилья, что составило 168% к аналогичному периоду 2024 года. Из них 70,8 тысячи квадратных метров - в многоквартирных домах и более 90 тысяч квадратных метров - в сфере индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении.
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По данным краевого министерства строительства, в этом году перед строительной отраслью региона поставлена задача построить и ввести в эксплуатацию не менее 510 тысяч "квадратов".
Минстрой региона сообщает также, что отмечается тенденция роста строительства объектов индивидуального строительства. Предполагается, что это может быть связано со вступлением в марте 2025 года закона о строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу.
Как информирует правительство региона, в 2024 году в Хабаровском крае по нацпроекту "Жилье и городская среда" в эксплуатацию было введено 527,4 тысячи квадратных метров жилья, из них 317,4 тысячи "квадратов" - в многоквартирных домах и более 210 тысячи квадратных метров - в сфере индивидуального жилищного строительства. С 2025 года началась реализация нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", который также направлен на улучшение жилищных условий россиян.
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Хабаровский крайЖильеМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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