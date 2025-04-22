https://ria.ru/20250422/kvadraty-2012719902.html

В Хабаровском крае построили более 160 тысяч "квадратов" жилья

В Хабаровском крае построили более 160 тысяч "квадратов" жилья - РИА Новости, 22.04.2025

В Хабаровском крае построили более 160 тысяч "квадратов" жилья

Более 160 тысяч квадратных метров жилья построено в Хабаровском крае с начала года по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", что больше на 168% к... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:37:00+03:00

2025-04-22T13:37:00+03:00

2025-04-22T13:37:00+03:00

хабаровский край

жилье

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Более 160 тысяч квадратных метров жилья построено в Хабаровском крае с начала года по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", что больше на 168% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает во вторник правительство региона. "В Хабаровском крае за первый квартал 2025 года в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" в эксплуатацию введено 162 тысячи квадратных метров жилья, что составило 168% к аналогичному периоду 2024 года. Из них 70,8 тысячи квадратных метров - в многоквартирных домах и более 90 тысяч квадратных метров - в сфере индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении. По данным краевого министерства строительства, в этом году перед строительной отраслью региона поставлена задача построить и ввести в эксплуатацию не менее 510 тысяч "квадратов". Минстрой региона сообщает также, что отмечается тенденция роста строительства объектов индивидуального строительства. Предполагается, что это может быть связано со вступлением в марте 2025 года закона о строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Как информирует правительство региона, в 2024 году в Хабаровском крае по нацпроекту "Жилье и городская среда" в эксплуатацию было введено 527,4 тысячи квадратных метров жилья, из них 317,4 тысячи "квадратов" - в многоквартирных домах и более 210 тысячи квадратных метров - в сфере индивидуального жилищного строительства. С 2025 года началась реализация нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", который также направлен на улучшение жилищных условий россиян.

https://ria.ru/20250422/podderzhka-2012716608.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)