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Главу сельсовета, вывозившего курян из-под обстрелов, наградили - РИА Новости, 22.04.2025
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15:19 22.04.2025 (обновлено: 15:20 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/kurjanin-2012748663.html
Главу сельсовета, вывозившего курян из-под обстрелов, наградили
Главу сельсовета, вывозившего курян из-под обстрелов, наградили - РИА Новости, 22.04.2025
Главу сельсовета, вывозившего курян из-под обстрелов, наградили
Глава администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Юрий Польской, который в августе эвакуировал жителей из-под обстрелов ВСУ, стал... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:19:00+03:00
2025-04-22T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
беловский район
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 22 апр – РИА Новости. Глава администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Юрий Польской, который в августе эвакуировал жителей из-под обстрелов ВСУ, стал лауреатом Всероссийской премии "Служение", сообщили в администрации района. В понедельник в Москве в Национальном центре "Россия" прошла церемония награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение". Премия проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. "Курянин стал лауреатом II Всероссийской муниципальной премии "Служение". Церемония награждения прошла в Москве. Глава администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Юрий Польской отмечен в номинации "Мужество и героизм — на благо служения Родине", - сообщается в Telegram-канале администрации Беловского района. В сообщении также говорится, что во время нападения боевиков ВСУ на Курскую область, Польской оказывал помощь местным жителям. "В августе 2024 года, когда Гирьянский сельсовет оказался в эпицентре обстрелов ВСУ, Юрий Владимирович помогал людям эвакуироваться, вывозил раненых. По его инициативе в селе была создана добровольная дружина. Также мужчина запустил чат "Односельчане", ставший каналом экстренной связи и моральной поддержки", - добавили они. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250211/podrostok-1998731161.html
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россия, курская область, беловский район, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Беловский район, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу сельсовета, вывозившего курян из-под обстрелов, наградили

Курянин Польской, вывозивший людей из-под обстрелов, получил премию "Служение"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВсероссийская муниципальная премия "Служение"
Всероссийская муниципальная премия Служение - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Всероссийская муниципальная премия "Служение". Архивное фото
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КУРСК, 22 апр – РИА Новости. Глава администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Юрий Польской, который в августе эвакуировал жителей из-под обстрелов ВСУ, стал лауреатом Всероссийской премии "Служение", сообщили в администрации района.
В понедельник в Москве в Национальном центре "Россия" прошла церемония награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение". Премия проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
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"Курянин стал лауреатом II Всероссийской муниципальной премии "Служение". Церемония награждения прошла в Москве. Глава администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Юрий Польской отмечен в номинации "Мужество и героизм — на благо служения Родине", - сообщается в Telegram-канале администрации Беловского района.
В сообщении также говорится, что во время нападения боевиков ВСУ на Курскую область, Польской оказывал помощь местным жителям.
"В августе 2024 года, когда Гирьянский сельсовет оказался в эпицентре обстрелов ВСУ, Юрий Владимирович помогал людям эвакуироваться, вывозил раненых. По его инициативе в селе была создана добровольная дружина. Также мужчина запустил чат "Односельчане", ставший каналом экстренной связи и моральной поддержки", - добавили они.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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