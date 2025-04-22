https://ria.ru/20250422/kurjanin-2012748663.html

Главу сельсовета, вывозившего курян из-под обстрелов, наградили

Главу сельсовета, вывозившего курян из-под обстрелов, наградили - РИА Новости, 22.04.2025

Главу сельсовета, вывозившего курян из-под обстрелов, наградили

Глава администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Юрий Польской, который в августе эвакуировал жителей из-под обстрелов ВСУ, стал... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:19:00+03:00

2025-04-22T15:19:00+03:00

2025-04-22T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

беловский район

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 22 апр – РИА Новости. Глава администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Юрий Польской, который в августе эвакуировал жителей из-под обстрелов ВСУ, стал лауреатом Всероссийской премии "Служение", сообщили в администрации района. В понедельник в Москве в Национальном центре "Россия" прошла церемония награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение". Премия проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. "Курянин стал лауреатом II Всероссийской муниципальной премии "Служение". Церемония награждения прошла в Москве. Глава администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Юрий Польской отмечен в номинации "Мужество и героизм — на благо служения Родине", - сообщается в Telegram-канале администрации Беловского района. В сообщении также говорится, что во время нападения боевиков ВСУ на Курскую область, Польской оказывал помощь местным жителям. "В августе 2024 года, когда Гирьянский сельсовет оказался в эпицентре обстрелов ВСУ, Юрий Владимирович помогал людям эвакуироваться, вывозил раненых. По его инициативе в селе была создана добровольная дружина. Также мужчина запустил чат "Односельчане", ставший каналом экстренной связи и моральной поддержки", - добавили они. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250211/podrostok-1998731161.html

https://ria.ru/20241205/putin-1987588052.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, беловский район, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)