https://ria.ru/20250422/kurily-2012657873.html
У северных Курил произошло землетрясение
У северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 22.04.2025
У северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло днем во вторник у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:30:00+03:00
2025-04-22T09:30:00+03:00
2025-04-22T09:30:00+03:00
тихий океан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло днем во вторник у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Первое магнитудой 4,8 было зарегистрировано утром 22 апреля. "Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Тихом океане 22 апреля в 13.00 (05.00 мск). Его эпицентр находился в 41 километре восточнее необитаемого острова Матуа, очаг – на глубине 156 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, землетрясение в населенных пунктах островов не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250402/zemletrjasenie-2008860261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тихий океан, матуа, происшествия
Тихий океан, Матуа, Происшествия
У северных Курил произошло землетрясение
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 3,9