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У северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 22.04.2025
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09:30 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/kurily-2012657873.html
У северных Курил произошло землетрясение
У северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 22.04.2025
У северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло днем во вторник у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:30:00+03:00
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тихий океан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло днем во вторник у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Первое магнитудой 4,8 было зарегистрировано утром 22 апреля. "Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Тихом океане 22 апреля в 13.00 (05.00 мск). Его эпицентр находился в 41 километре восточнее необитаемого острова Матуа, очаг – на глубине 156 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, землетрясение в населенных пунктах островов не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
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тихий океан, матуа, происшествия
Тихий океан, Матуа, Происшествия
У северных Курил произошло землетрясение

У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 3,9

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло днем во вторник у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Первое магнитудой 4,8 было зарегистрировано утром 22 апреля.
«
"Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Тихом океане 22 апреля в 13.00 (05.00 мск). Его эпицентр находился в 41 километре восточнее необитаемого острова Матуа, очаг – на глубине 156 километров", - рассказала сейсмолог.
По словам собеседницы агентства, землетрясение в населенных пунктах островов не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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