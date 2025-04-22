https://ria.ru/20250422/kurily-2012657873.html

У северных Курил произошло землетрясение

У северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 22.04.2025

У северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло днем во вторник у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:30:00+03:00

2025-04-22T09:30:00+03:00

2025-04-22T09:30:00+03:00

тихий океан

матуа

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло днем во вторник у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Первое магнитудой 4,8 было зарегистрировано утром 22 апреля. "Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Тихом океане 22 апреля в 13.00 (05.00 мск). Его эпицентр находился в 41 километре восточнее необитаемого острова Матуа, очаг – на глубине 156 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, землетрясение в населенных пунктах островов не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250402/zemletrjasenie-2008860261.html

тихий океан

матуа

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

тихий океан, матуа, происшествия