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Идея о признании Крыма российским принадлежала Уиткоффу, пишет WP - РИА Новости, 22.04.2025
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20:14 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/krym-2012837073.html
Идея о признании Крыма российским принадлежала Уиткоффу, пишет WP
Идея о признании Крыма российским принадлежала Уиткоффу, пишет WP - РИА Новости, 22.04.2025
Идея о признании Крыма российским принадлежала Уиткоффу, пишет WP
Идея о признании США Крыма российским принадлежала спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:14:00+03:00
2025-04-22T20:14:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Идея о признании США Крыма российским принадлежала спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Газета Wall Street Journal ранее писала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте урегулирования на Украине обсуждал "вопрос территорий", который, по его словам, может быть частично решен. Агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, передавало, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом в сообщении отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли. "Один из собеседников описал предложение как "идею Уиткоффа" признание со стороны США Крыма российским", - говорится в сообщении газеты. При этом в рамках подобного предложения США не стали бы принуждать Киев к тому же, отмечается в публикации. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250422/kiev-2012653972.html
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в мире, россия, сша, украина, стив уиткофф, владимир путин, оон
В мире, Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Владимир Путин, ООН
Идея о признании Крыма российским принадлежала Уиткоффу, пишет WP

WP: идея о признании США Крыма российским принадлежала спецпосланнику Уиткоффу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту, Крым
Вид на Ялту, Крым - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Идея о признании США Крыма российским принадлежала спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Газета Wall Street Journal ранее писала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте урегулирования на Украине обсуждал "вопрос территорий", который, по его словам, может быть частично решен. Агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, передавало, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом в сообщении отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли.
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"Один из собеседников описал предложение как "идею Уиткоффа" признание со стороны США Крыма российским", - говорится в сообщении газеты.
При этом в рамках подобного предложения США не стали бы принуждать Киев к тому же, отмечается в публикации.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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