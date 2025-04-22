https://ria.ru/20250422/krym-2012696043.html

В Крыму отменили ракетную опасность

В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.04.2025

В Крыму отменили ракетную опасность

Ракетная и авиационная опасность отмены в Крыму, предупреждение продлилось более часа, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:00:00+03:00

2025-04-22T12:00:00+03:00

2025-04-22T12:01:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4957692e9b5bedefb61b4015de13f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Ракетная и авиационная опасность отмены в Крыму, предупреждение продлилось более часа, сообщается в приложении МЧС России."Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): отбой авиационной и ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении.Предупреждение объявили утром во вторник. Продлилось оно более часа.

https://ria.ru/20250420/prikhodko-2012401812.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, республика крым