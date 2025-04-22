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В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.04.2025
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12:00 22.04.2025 (обновлено: 12:01 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/krym-2012696043.html
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.04.2025
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетная и авиационная опасность отмены в Крыму, предупреждение продлилось более часа, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.04.2025
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Ракетная и авиационная опасность отмены в Крыму, предупреждение продлилось более часа, сообщается в приложении МЧС России."Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): отбой авиационной и ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении.Предупреждение объявили утром во вторник. Продлилось оно более часа.
https://ria.ru/20250420/prikhodko-2012401812.html
республика крым
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, республика крым
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Республика Крым
В Крыму отменили ракетную опасность

В Крыму отменили ракетную и авиационную опасность

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Ракетная и авиационная опасность отмены в Крыму, предупреждение продлилось более часа, сообщается в приложении МЧС России.
"Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): отбой авиационной и ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении.
Предупреждение объявили утром во вторник. Продлилось оно более часа.
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