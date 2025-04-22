https://ria.ru/20250422/krasnojarsk-2012709176.html

В Красноярске задержали замначальника отдела уголовного розыска за взятку

В Красноярске задержали замначальника отдела уголовного розыска за взятку - РИА Новости, 22.04.2025

В Красноярске задержали замначальника отдела уголовного розыска за взятку

Замначальника отдела уголовного розыска полиции по региону задержан в Красноярске, он подозревается в предоставлении информации из ведомственной базы данных за... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:43:00+03:00

2025-04-22T12:43:00+03:00

2025-04-22T12:46:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 22 апр – РИА Новости. Замначальника отдела уголовного розыска полиции по региону задержан в Красноярске, он подозревается в предоставлении информации из ведомственной базы данных за взятку, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. "Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 5 статьей 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия, в крупном размере)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с августа 2018 до мая 2021 года полицейский получил от руководителя кредитного потребительского кооператива взятку в размере 200 тысяч рублей за предоставление ему на постоянной основе информации из ведомственной базы данных. Проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого. Полицейский задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В краевом главке МВД уточняют, что сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. Ранее в Красноярске был задержан начальник отдела уголовного розыска отдела полиции МУ МВД России "Красноярское" подозреваемый по аналогичному преступлению. В региональном СК, сообщали, что за слив информации фигурант получил 275 тысяч рублей. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, по уголовным делам проходит один взяткодатель.

https://ria.ru/20250421/vasilev-2012572574.html

https://ria.ru/20250422/berkovich-2012702608.html

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происшествия, россия, красноярск, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)