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Под Красноармейском уничтожили португальских наемников, рассказал боец - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 22.04.2025 (обновлено: 08:33 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/krasnoarmeysk-2012643635.html
Под Красноармейском уничтожили португальских наемников, рассказал боец
Под Красноармейском уничтожили португальских наемников, рассказал боец - РИА Новости, 22.04.2025
Под Красноармейском уничтожили португальских наемников, рассказал боец
Российские военные уничтожили под Красноармейском в ДНР наемников из Португалии, сообщил РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:50:00+03:00
2025-04-22T08:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
португалия
михаил толстых (гиви)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Красноармейском в ДНР наемников из Португалии, сообщил РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф.Шестидесятый гвардейский батальон (штурмовой) в составе 51-й армии — наследник легендарного штурмового батальона "Сомали" имени Героя ДНР Михаила Толстых."Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы уже подгоревшие", — рассказал собеседник агентства.По словам Мифа, иностранные наемники работают без опознавательных знаков, вооружены натовским вооружением и очень хорошо обучены, в отличие от штатных подразделений ВСУ.В Минобороны неоднократно заявляли, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что боевики ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
https://rsport.ria.ru/20250406/ukraina-2009592996.html
https://ria.ru/20250422/vsu-2012637874.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
португалия
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донецкая народная республика, португалия, михаил толстых (гиви), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Португалия, Михаил Толстых (Гиви), Вооруженные силы Украины
Под Красноармейском уничтожили португальских наемников, рассказал боец

Под Красноармейском уничтожили португальских наемников

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Красноармейском в ДНР наемников из Португалии, сообщил РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф.
Шестидесятый гвардейский батальон (штурмовой) в составе 51-й армии — наследник легендарного штурмового батальона "Сомали" имени Героя ДНР Михаила Толстых.
Тарас Цушко - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины
6 апреля, 02:51
"Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы уже подгоревшие", — рассказал собеседник агентства.
По словам Мифа, иностранные наемники работают без опознавательных знаков, вооружены натовским вооружением и очень хорошо обучены, в отличие от штатных подразделений ВСУ.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
ВСУ эвакуируют тела наемников и бросают погибших украинцев, рассказал боец
03:36
В Минобороны неоднократно заявляли, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что боевики ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.
Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПортугалияМихаил Толстых (Гиви)Вооруженные силы Украины
 
 
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