https://ria.ru/20250422/krasnoarmeysk-2012643635.html

Под Красноармейском уничтожили португальских наемников, рассказал боец

Под Красноармейском уничтожили португальских наемников, рассказал боец - РИА Новости, 22.04.2025

Под Красноармейском уничтожили португальских наемников, рассказал боец

Российские военные уничтожили под Красноармейском в ДНР наемников из Португалии, сообщил РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T05:50:00+03:00

2025-04-22T05:50:00+03:00

2025-04-22T08:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

португалия

михаил толстых (гиви)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Красноармейском в ДНР наемников из Португалии, сообщил РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф.Шестидесятый гвардейский батальон (штурмовой) в составе 51-й армии — наследник легендарного штурмового батальона "Сомали" имени Героя ДНР Михаила Толстых."Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы уже подгоревшие", — рассказал собеседник агентства.По словам Мифа, иностранные наемники работают без опознавательных знаков, вооружены натовским вооружением и очень хорошо обучены, в отличие от штатных подразделений ВСУ.В Минобороны неоднократно заявляли, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что боевики ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.

https://rsport.ria.ru/20250406/ukraina-2009592996.html

https://ria.ru/20250422/vsu-2012637874.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

португалия

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донецкая народная республика, португалия, михаил толстых (гиви), вооруженные силы украины