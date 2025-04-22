Под Красноармейском уничтожили португальских наемников, рассказал боец
Под Красноармейском уничтожили португальских наемников
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Красноармейском в ДНР наемников из Португалии, сообщил РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф.
Шестидесятый гвардейский батальон (штурмовой) в составе 51-й армии — наследник легендарного штурмового батальона "Сомали" имени Героя ДНР Михаила Толстых.
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"Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы уже подгоревшие", — рассказал собеседник агентства.
По словам Мифа, иностранные наемники работают без опознавательных знаков, вооружены натовским вооружением и очень хорошо обучены, в отличие от штатных подразделений ВСУ.
В Минобороны неоднократно заявляли, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что боевики ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.
Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
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