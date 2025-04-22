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Корпорация МСП будет давать гарантии участникам СВО для займов на бизнес - РИА Новости, 22.04.2025
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Твой бизнес
 
09:30 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/korporatsiya_msp-2012655138.html
Корпорация МСП будет давать гарантии участникам СВО для займов на бизнес
Корпорация МСП будет давать гарантии участникам СВО для займов на бизнес - РИА Новости, 22.04.2025
Корпорация МСП будет давать гарантии участникам СВО для займов на бизнес
Корпорация МСП будет предоставлять специальное гарантийное обеспечение участникам СВО для привлечения финансирования в банках или государственных... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:30:00+03:00
2025-04-22T09:30:00+03:00
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александр исаевич
корпорация мсп
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Корпорация МСП будет предоставлять специальное гарантийное обеспечение участникам СВО для привлечения финансирования в банках или государственных микрофинансовых организациях на открытие или развитие бизнеса, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на заседании комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика"."Для поддержки участников спецоперации, желающих открыть свое дело, мы планируем запустить новый механизм согарантий для ветеранов СВО. Для займов ГМФО до 5 миллионов рублей под поручительство региональных гарантийных организаций Корпорация МСП будет предоставлять гарантийное обеспечение до 25% при отсутствии у заемщика собственного залогового обеспечения", — приводит пресс-служба Корпорации МСП слова Исаевича.Он добавил, что в рамках банковских кредитов в качестве обеспечения будет предоставляться согарантия РГО и Корпорации в объеме до 90% для начинающих предпринимателей и до 75% для всех остальных. При этом размер кредита или займа может составлять от 5 до 50 миллионов рублей. Такие же условия планируется распространить на займы в реготделениях ФРП.Глава Корпорации МСП отметил, что такой подход позволит банкам активнее включаться в процесс кредитования участников СВО, желающих привлечь финансирование на развитие своего бизнеса. А самим предпринимателям – иметь возможность получить кредит, который они не могли бы привлечь без "плеча" Корпорации.В свою очередь, председатель комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что поддержка ветеранов, участников СВО находится в приоритете по всей стране."Многие вопросы поддержки участников спецоперации, которые поднимались в рамках работы комиссии, уже реализованы. Они касаются статуса социального предприятия, соцконтрактов, грантов в сельском хозяйстве, ряда образовательных программ. Одна из таких инициатив – это федеральный проект "СВОй бизнес" – новый инструмент поддержки, предложенный нашей комиссией. Задача, чтобы этот единый понятный механизм как можно быстрее заработал по всей стране", — приводит слова Малкова пресс-служба регионального правительства.В материале напоминается, что "Единая Россия", "Опора России" и Корпорация МСП в феврале этого года запустили проект "СВОй бизнес" для ветеранов СВО и членов их семей. Цель программы – помочь участникам спецоперации адаптироваться к гражданской жизни и дать им необходимые знания и инструменты для старта и развития своего дела. В качестве пилотных были выбраны четыре региона. Всего до конца года программа пройдет в 21 субъекте РФ.
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твой бизнес – новости, александр исаевич, корпорация мсп, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Поддержка бизнеса
Корпорация МСП будет давать гарантии участникам СВО для займов на бизнес

Исаевич: участники СВО получат гарантии Корпорации МСП для займов на бизнес

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПБаннеры с символикой Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Корпорация МСП будет предоставлять специальное гарантийное обеспечение участникам СВО для привлечения финансирования в банках или государственных микрофинансовых организациях на открытие или развитие бизнеса, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на заседании комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика".
"Для поддержки участников спецоперации, желающих открыть свое дело, мы планируем запустить новый механизм согарантий для ветеранов СВО. Для займов ГМФО до 5 миллионов рублей под поручительство региональных гарантийных организаций Корпорация МСП будет предоставлять гарантийное обеспечение до 25% при отсутствии у заемщика собственного залогового обеспечения", — приводит пресс-служба Корпорации МСП слова Исаевича.
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Он добавил, что в рамках банковских кредитов в качестве обеспечения будет предоставляться согарантия РГО и Корпорации в объеме до 90% для начинающих предпринимателей и до 75% для всех остальных. При этом размер кредита или займа может составлять от 5 до 50 миллионов рублей. Такие же условия планируется распространить на займы в реготделениях ФРП.
Глава Корпорации МСП отметил, что такой подход позволит банкам активнее включаться в процесс кредитования участников СВО, желающих привлечь финансирование на развитие своего бизнеса. А самим предпринимателям – иметь возможность получить кредит, который они не могли бы привлечь без "плеча" Корпорации.
В свою очередь, председатель комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что поддержка ветеранов, участников СВО находится в приоритете по всей стране.
"Многие вопросы поддержки участников спецоперации, которые поднимались в рамках работы комиссии, уже реализованы. Они касаются статуса социального предприятия, соцконтрактов, грантов в сельском хозяйстве, ряда образовательных программ. Одна из таких инициатив – это федеральный проект "СВОй бизнес" – новый инструмент поддержки, предложенный нашей комиссией. Задача, чтобы этот единый понятный механизм как можно быстрее заработал по всей стране", — приводит слова Малкова пресс-служба регионального правительства.
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В материале напоминается, что "Единая Россия", "Опора России" и Корпорация МСП в феврале этого года запустили проект "СВОй бизнес" для ветеранов СВО и членов их семей. Цель программы – помочь участникам спецоперации адаптироваться к гражданской жизни и дать им необходимые знания и инструменты для старта и развития своего дела. В качестве пилотных были выбраны четыре региона. Всего до конца года программа пройдет в 21 субъекте РФ.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиАлександр ИсаевичКорпорация МСППоддержка бизнеса
 
 
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