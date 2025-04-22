https://ria.ru/20250422/korporatsiya_msp-2012655138.html
Корпорация МСП будет давать гарантии участникам СВО для займов на бизнес
Корпорация МСП будет давать гарантии участникам СВО для займов на бизнес - РИА Новости, 22.04.2025
Корпорация МСП будет давать гарантии участникам СВО для займов на бизнес
Корпорация МСП будет предоставлять специальное гарантийное обеспечение участникам СВО для привлечения финансирования в банках или государственных... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:30:00+03:00
2025-04-22T09:30:00+03:00
2025-04-22T09:30:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
александр исаевич
корпорация мсп
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380386_0:150:1389:931_1920x0_80_0_0_af2be842b19a0b9462c5d5f13eb9f4b2.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Корпорация МСП будет предоставлять специальное гарантийное обеспечение участникам СВО для привлечения финансирования в банках или государственных микрофинансовых организациях на открытие или развитие бизнеса, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на заседании комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика"."Для поддержки участников спецоперации, желающих открыть свое дело, мы планируем запустить новый механизм согарантий для ветеранов СВО. Для займов ГМФО до 5 миллионов рублей под поручительство региональных гарантийных организаций Корпорация МСП будет предоставлять гарантийное обеспечение до 25% при отсутствии у заемщика собственного залогового обеспечения", — приводит пресс-служба Корпорации МСП слова Исаевича.Он добавил, что в рамках банковских кредитов в качестве обеспечения будет предоставляться согарантия РГО и Корпорации в объеме до 90% для начинающих предпринимателей и до 75% для всех остальных. При этом размер кредита или займа может составлять от 5 до 50 миллионов рублей. Такие же условия планируется распространить на займы в реготделениях ФРП.Глава Корпорации МСП отметил, что такой подход позволит банкам активнее включаться в процесс кредитования участников СВО, желающих привлечь финансирование на развитие своего бизнеса. А самим предпринимателям – иметь возможность получить кредит, который они не могли бы привлечь без "плеча" Корпорации.В свою очередь, председатель комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что поддержка ветеранов, участников СВО находится в приоритете по всей стране."Многие вопросы поддержки участников спецоперации, которые поднимались в рамках работы комиссии, уже реализованы. Они касаются статуса социального предприятия, соцконтрактов, грантов в сельском хозяйстве, ряда образовательных программ. Одна из таких инициатив – это федеральный проект "СВОй бизнес" – новый инструмент поддержки, предложенный нашей комиссией. Задача, чтобы этот единый понятный механизм как можно быстрее заработал по всей стране", — приводит слова Малкова пресс-служба регионального правительства.В материале напоминается, что "Единая Россия", "Опора России" и Корпорация МСП в феврале этого года запустили проект "СВОй бизнес" для ветеранов СВО и членов их семей. Цель программы – помочь участникам спецоперации адаптироваться к гражданской жизни и дать им необходимые знания и инструменты для старта и развития своего дела. В качестве пилотных были выбраны четыре региона. Всего до конца года программа пройдет в 21 субъекте РФ.
https://ria.ru/20250418/zakupki-2011965632.html
https://ria.ru/20250414/pribyl-2010784957.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380386_0:19:1389:1061_1920x0_80_0_0_55e44726b4948db6830e94a848d5fe26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, александр исаевич, корпорация мсп, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Поддержка бизнеса
Корпорация МСП будет давать гарантии участникам СВО для займов на бизнес
Исаевич: участники СВО получат гарантии Корпорации МСП для займов на бизнес
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Корпорация МСП будет предоставлять специальное гарантийное обеспечение участникам СВО для привлечения финансирования в банках или государственных микрофинансовых организациях на открытие или развитие бизнеса, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на заседании комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика".
"Для поддержки участников спецоперации, желающих открыть свое дело, мы планируем запустить новый механизм согарантий для ветеранов СВО. Для займов ГМФО до 5 миллионов рублей под поручительство региональных гарантийных организаций Корпорация МСП будет предоставлять гарантийное обеспечение до 25% при отсутствии у заемщика собственного залогового обеспечения", — приводит пресс-служба Корпорации МСП слова Исаевича.
Он добавил, что в рамках банковских кредитов в качестве обеспечения будет предоставляться согарантия РГО и Корпорации в объеме до 90% для начинающих предпринимателей и до 75% для всех остальных. При этом размер кредита или займа может составлять от 5 до 50 миллионов рублей. Такие же условия планируется распространить на займы в реготделениях ФРП.
Глава Корпорации МСП отметил, что такой подход позволит банкам активнее включаться в процесс кредитования участников СВО, желающих привлечь финансирование на развитие своего бизнеса. А самим предпринимателям – иметь возможность получить кредит, который они не могли бы привлечь без "плеча" Корпорации.
В свою очередь, председатель комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что поддержка ветеранов, участников СВО находится в приоритете по всей стране.
"Многие вопросы поддержки участников спецоперации, которые поднимались в рамках работы комиссии, уже реализованы. Они касаются статуса социального предприятия, соцконтрактов, грантов в сельском хозяйстве, ряда образовательных программ. Одна из таких инициатив – это федеральный проект "СВОй бизнес" – новый инструмент поддержки, предложенный нашей комиссией. Задача, чтобы этот единый понятный механизм как можно быстрее заработал по всей стране", — приводит слова Малкова пресс-служба регионального правительства.
В материале напоминается, что "Единая Россия", "Опора России" и Корпорация МСП в феврале этого года запустили проект "СВОй бизнес" для ветеранов СВО и членов их семей. Цель программы – помочь участникам спецоперации адаптироваться к гражданской жизни и дать им необходимые знания и инструменты для старта и развития своего дела. В качестве пилотных были выбраны четыре региона. Всего до конца года программа пройдет в 21 субъекте РФ.