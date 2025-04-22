https://ria.ru/20250422/korporatsiya_msp-2012655138.html

Корпорация МСП будет давать гарантии участникам СВО для займов на бизнес

Корпорация МСП будет давать гарантии участникам СВО для займов на бизнес - РИА Новости, 22.04.2025

Корпорация МСП будет давать гарантии участникам СВО для займов на бизнес

Корпорация МСП будет предоставлять специальное гарантийное обеспечение участникам СВО для привлечения финансирования в банках или государственных... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:30:00+03:00

2025-04-22T09:30:00+03:00

2025-04-22T09:30:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

александр исаевич

корпорация мсп

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380386_0:150:1389:931_1920x0_80_0_0_af2be842b19a0b9462c5d5f13eb9f4b2.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Корпорация МСП будет предоставлять специальное гарантийное обеспечение участникам СВО для привлечения финансирования в банках или государственных микрофинансовых организациях на открытие или развитие бизнеса, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на заседании комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика"."Для поддержки участников спецоперации, желающих открыть свое дело, мы планируем запустить новый механизм согарантий для ветеранов СВО. Для займов ГМФО до 5 миллионов рублей под поручительство региональных гарантийных организаций Корпорация МСП будет предоставлять гарантийное обеспечение до 25% при отсутствии у заемщика собственного залогового обеспечения", — приводит пресс-служба Корпорации МСП слова Исаевича.Он добавил, что в рамках банковских кредитов в качестве обеспечения будет предоставляться согарантия РГО и Корпорации в объеме до 90% для начинающих предпринимателей и до 75% для всех остальных. При этом размер кредита или займа может составлять от 5 до 50 миллионов рублей. Такие же условия планируется распространить на займы в реготделениях ФРП.Глава Корпорации МСП отметил, что такой подход позволит банкам активнее включаться в процесс кредитования участников СВО, желающих привлечь финансирование на развитие своего бизнеса. А самим предпринимателям – иметь возможность получить кредит, который они не могли бы привлечь без "плеча" Корпорации.В свою очередь, председатель комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что поддержка ветеранов, участников СВО находится в приоритете по всей стране."Многие вопросы поддержки участников спецоперации, которые поднимались в рамках работы комиссии, уже реализованы. Они касаются статуса социального предприятия, соцконтрактов, грантов в сельском хозяйстве, ряда образовательных программ. Одна из таких инициатив – это федеральный проект "СВОй бизнес" – новый инструмент поддержки, предложенный нашей комиссией. Задача, чтобы этот единый понятный механизм как можно быстрее заработал по всей стране", — приводит слова Малкова пресс-служба регионального правительства.В материале напоминается, что "Единая Россия", "Опора России" и Корпорация МСП в феврале этого года запустили проект "СВОй бизнес" для ветеранов СВО и членов их семей. Цель программы – помочь участникам спецоперации адаптироваться к гражданской жизни и дать им необходимые знания и инструменты для старта и развития своего дела. В качестве пилотных были выбраны четыре региона. Всего до конца года программа пройдет в 21 субъекте РФ.

https://ria.ru/20250418/zakupki-2011965632.html

https://ria.ru/20250414/pribyl-2010784957.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, александр исаевич, корпорация мсп, поддержка бизнеса