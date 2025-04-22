https://ria.ru/20250422/kolledzhi-2012666498.html
Ракова рассказала об увеличении числа бюджетных мест в московских колледжах
Ракова рассказала об увеличении числа бюджетных мест в московских колледжах - РИА Новости, 22.04.2025
Ракова рассказала об увеличении числа бюджетных мест в московских колледжах
Количество бюджетных мест в колледжах Москвы за последние три года было увеличено почти по всем направлениям, в частности, для подготовки специалистов в сфере... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:43:00+03:00
2025-04-22T09:43:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Количество бюджетных мест в колледжах Москвы за последние три года было увеличено почти по всем направлениям, в частности, для подготовки специалистов в сфере промышленности, строительства и транспорта, IT, образования и здравоохранения, креативных индустрий, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Москва – крупнейший и наиболее диверсифицированный рынок труда в России, в экономике города занято более 8 миллионов человек. И практически во всех отраслях наблюдается кадровый дефицит, в первую очередь – специалистов среднего звена. Поэтому мы увеличиваем бюджетные места по всем направлениям, учитывая при этом три аспекта – интерес абитуриентов, актуальный запрос рынка и среднесрочный прогноз развития рынка труда", - рассказала Ракова. По ее словам, за последние три года количество бюджетных мест в колледжах, которые готовят специалистов для промышленности, выросло на 40%, строительства и транспорта – на 9%. В сфере IT прием увеличен в 2,5 раза – до 6 тысяч мест в 2025 году. "В образовании и социальной сфере количество бюджетных мест за те же три года выросло в десять раз. В здравоохранении – почти в пять раз, в том числе на 70% в 2024/2025 учебном году. По специальности "Сестринское дело" добавлено больше тысячи мест", - отметила вице-мэр. Заммэра уточнила, что в креативных индустриях прием увеличен в 5,5 раза – до 6 тысяч мест, по самым востребованным специальностям "Кино- и телепроизводство" запланирован рост бюджетных мест почти в два раза, "Графический дизайнер" – на 70%, "Дизайн" – на 60%. "В отрасли "Гостеприимство" бюджетные места увеличились до 4,3 тысячи мест, в том числе по самым популярным специальностям "Туризм и гостеприимство" – на 65%, "Поварское и кондитерское дело" – на 50%", - добавила Ракова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20241226/kadry-1991389699.html
https://ria.ru/20241226/moskva-1991393572.html
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москва, россия, анастасия ракова , общество
Москва, Россия, Анастасия Ракова , Общество
Ракова рассказала об увеличении числа бюджетных мест в московских колледжах
Ракова: число бюджетных мест в колледжах Москвы выросло почти по всем сферам
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Количество бюджетных мест в колледжах Москвы за последние три года было увеличено почти по всем направлениям, в частности, для подготовки специалистов в сфере промышленности, строительства и транспорта, IT, образования и здравоохранения, креативных индустрий, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Москва – крупнейший и наиболее диверсифицированный рынок труда в России, в экономике города занято более 8 миллионов человек. И практически во всех отраслях наблюдается кадровый дефицит, в первую очередь – специалистов среднего звена. Поэтому мы увеличиваем бюджетные места по всем направлениям, учитывая при этом три аспекта – интерес абитуриентов, актуальный запрос рынка и среднесрочный прогноз развития рынка труда", - рассказала Ракова.
По ее словам, за последние три года количество бюджетных мест в колледжах, которые готовят специалистов для промышленности, выросло на 40%, строительства и транспорта – на 9%. В сфере IT прием увеличен в 2,5 раза – до 6 тысяч мест в 2025 году.
"В образовании и социальной сфере количество бюджетных мест за те же три года выросло в десять раз. В здравоохранении – почти в пять раз, в том числе на 70% в 2024/2025 учебном году. По специальности "Сестринское дело" добавлено больше тысячи мест", - отметила вице-мэр.
Заммэра уточнила, что в креативных индустриях прием увеличен в 5,5 раза – до 6 тысяч мест, по самым востребованным специальностям "Кино- и телепроизводство" запланирован рост бюджетных мест почти в два раза, "Графический дизайнер" – на 70%, "Дизайн" – на 60%.
"В отрасли "Гостеприимство" бюджетные места увеличились до 4,3 тысячи мест, в том числе по самым популярным специальностям "Туризм и гостеприимство" – на 65%, "Поварское и кондитерское дело" – на 50%", - добавила Ракова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.