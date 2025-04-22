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Ракова рассказала о студентах, работающих по специальности во время учебы - РИА Новости, 22.04.2025
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13:06 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/kolledzh-2012713596.html
Ракова рассказала о студентах, работающих по специальности во время учебы
Ракова рассказала о студентах, работающих по специальности во время учебы - РИА Новости, 22.04.2025
Ракова рассказала о студентах, работающих по специальности во время учебы
Почти две трети студентов колледжей в Москве начинают работать по специальности во время учебы, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:06:00+03:00
2025-04-22T13:06:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Почти две трети студентов колледжей в Москве начинают работать по специальности во время учебы, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам заммэра, раньше выпускники выходили из колледжей, как правило, с ученическим вторым разрядом, и должны были довольно долго доучиваться на производстве. "Теперь наша задача – выпускать специалистов третьего-четвертого разряда, которые с первого же дня полноценно включаются в производственный процесс. А еще лучше – начинают работать по специальности еще во время учебы. Среди выпускников прошлого (2024 - ред.) года таких студентов было почти две трети", - рассказала Ракова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20250422/rakova-2012656546.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Ракова рассказала о студентах, работающих по специальности во время учебы

Ракова: две трети студентов колледжей работают по специальности во время учебы

© Fotolia / KzenonСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Fotolia / Kzenon
Студенты. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Почти две трети студентов колледжей в Москве начинают работать по специальности во время учебы, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам заммэра, раньше выпускники выходили из колледжей, как правило, с ученическим вторым разрядом, и должны были довольно долго доучиваться на производстве.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Анастасия Ракова: качество среднего образования в Москве будет расти
11:00
"Теперь наша задача – выпускать специалистов третьего-четвертого разряда, которые с первого же дня полноценно включаются в производственный процесс. А еще лучше – начинают работать по специальности еще во время учебы. Среди выпускников прошлого (2024 - ред.) года таких студентов было почти две трети", - рассказала Ракова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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09:43
 
ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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