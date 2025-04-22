https://ria.ru/20250422/kolledzh-2012713596.html

Ракова рассказала о студентах, работающих по специальности во время учебы

Ракова рассказала о студентах, работающих по специальности во время учебы - РИА Новости, 22.04.2025

Ракова рассказала о студентах, работающих по специальности во время учебы

Почти две трети студентов колледжей в Москве начинают работать по специальности во время учебы, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:06:00+03:00

2025-04-22T13:06:00+03:00

2025-04-22T13:06:00+03:00

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Почти две трети студентов колледжей в Москве начинают работать по специальности во время учебы, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам заммэра, раньше выпускники выходили из колледжей, как правило, с ученическим вторым разрядом, и должны были довольно долго доучиваться на производстве. "Теперь наша задача – выпускать специалистов третьего-четвертого разряда, которые с первого же дня полноценно включаются в производственный процесс. А еще лучше – начинают работать по специальности еще во время учебы. Среди выпускников прошлого (2024 - ред.) года таких студентов было почти две трети", - рассказала Ракова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250422/rakova-2012656546.html

https://ria.ru/20250422/kolledzhi-2012666498.html

москва

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общество, москва, анастасия ракова