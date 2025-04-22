https://ria.ru/20250422/kiev-2012752675.html

Заммэра Киева отправили под домашний арест, сообщили СМИ

Заммэра Киева отправили под домашний арест, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2025

Заммэра Киева отправили под домашний арест, сообщили СМИ

Киевский суд отправил подозреваемого в организации выезда уклонистов за границу заместителя мэра Киева Владимира Прокопива под круглосуточный домашний арест,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:32:00+03:00

2025-04-22T15:32:00+03:00

2025-04-22T15:32:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Киевский суд отправил подозреваемого в организации выезда уклонистов за границу заместителя мэра Киева Владимира Прокопива под круглосуточный домашний арест, сообщило во вторник агентство Укринформ со ссылкой на украинскую прокуратуру. СБУ 17 апреля сообщила, что предъявила обвинение заместителю мэра Киева в организации выезда уклонистов за границу под видом волонтеров, утверждается, что за два месяца чиновник переправил за рубеж более 30 военнообязанных. "Голосеевский райсуд Киева отправил заместителя мэра Киева Владимира Прокопива под круглосуточный домашний арест до 20 июня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250322/sud-2006656632.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины