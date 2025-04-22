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Улицы и дороги начали украшать ко Дню Победы в Химках - РИА Новости, 22.04.2025
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16:09 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/khimki-2012763399.html
Улицы и дороги начали украшать ко Дню Победы в Химках
Улицы и дороги начали украшать ко Дню Победы в Химках - РИА Новости, 22.04.2025
Улицы и дороги начали украшать ко Дню Победы в Химках
Более 2000 декоративных элементов украсят Химки ко Дню Победы, улицы и дороги уже начали украшать, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:09:00+03:00
2025-04-22T16:09:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 2000 декоративных элементов украсят Химки ко Дню Победы, улицы и дороги уже начали украшать, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Флаговые композиции разместят на опорах вдоль дорог, на центральных улицах и входах в зоны отдыха. Оформление ко Дню Победы устанавливают в разных локациях округа. Так, на въездах в Химки разместят тематические композиции из флагов. Благодаря своей форме эти конструкции еще называют "кострами". Всего установят 45 таких элементов. Флаги размещают и вдоль дорог на центральных улицах всех микрорайонов округа. Праздничные украшения на опорах уже закрепили на улицах Калинина, Чапаева, Московская, Маяковского и других. Всего Химки украсят более 1000 таких флагов. Дополнит праздничный декор 600 тематических, уличных флагов, которые размещают на специальных подставках — флагштоках. Кроме того, на улице Московская специалисты установят тематическую фотозону. Ко Дню Победы в Химках также подготовят десятки мероприятий. Праздничная программа пройдет в каждом микрорайоне округа.
https://ria.ru/20250422/ekobereg-2012753338.html
https://ria.ru/20250419/khimki-2012315693.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области), 80-летие победы в великой отечественной войне
Химки (городской округ в Московской области), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Улицы и дороги начали украшать ко Дню Победы в Химках

Химки начали украшать ко Дню Победы

© Фото : пресс-служба администрации ХимокУкрашение улиц и дорог ко Дню Победы в Химках
Украшение улиц и дорог ко Дню Победы в Химках - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Украшение улиц и дорог ко Дню Победы в Химках
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 2000 декоративных элементов украсят Химки ко Дню Победы, улицы и дороги уже начали украшать, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Флаговые композиции разместят на опорах вдоль дорог, на центральных улицах и входах в зоны отдыха.
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Вчера, 15:34
Оформление ко Дню Победы устанавливают в разных локациях округа. Так, на въездах в Химки разместят тематические композиции из флагов. Благодаря своей форме эти конструкции еще называют "кострами". Всего установят 45 таких элементов.
Флаги размещают и вдоль дорог на центральных улицах всех микрорайонов округа. Праздничные украшения на опорах уже закрепили на улицах Калинина, Чапаева, Московская, Маяковского и других. Всего Химки украсят более 1000 таких флагов.
Дополнит праздничный декор 600 тематических, уличных флагов, которые размещают на специальных подставках — флагштоках. Кроме того, на улице Московская специалисты установят тематическую фотозону.
Ко Дню Победы в Химках также подготовят десятки мероприятий. Праздничная программа пройдет в каждом микрорайоне округа.
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Химки (городской округ в Московской области)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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