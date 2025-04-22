https://ria.ru/20250422/khabarovsk-2012649362.html
Хабаровчанка получила 11 лет за распространение наркотиков
Хабаровчанка получила 11 лет за распространение наркотиков - РИА Новости, 22.04.2025
Хабаровчанка получила 11 лет за распространение наркотиков
Жительница Хабаровска получила 11 лет колонии за распространение синтетических наркотиков, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T07:48:00+03:00
2025-04-22T07:48:00+03:00
2025-04-22T08:02:00+03:00
происшествия
хабаровск
московская область (подмосковье)
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
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ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Жительница Хабаровска получила 11 лет колонии за распространение синтетических наркотиков, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. По данным надзорного ведомства, в 2023 году девушка вступила через интернет в организованную группу по распространению наркотиков. В ее обязанности входило получение в Московской области через тайники-закладки крупных партий наркотиков, их фасовка и передача для дальнейшего сбыта. В марте 2024 года она отправила почтой из Москвы в Хабаровск свыше четырех с половиной килограммов производного N-метилэфедрона, спрятав порошок в фильтрах для воды, а также реализовала в Московской области бесконтактным способом более пяти килограммов N-метилэфедрона. Кроме того, в ходе фасовки девушка оставила четыре грамма "синтетики" для личного пользования и хранила по месту жительства. "Вступил в законную силу приговор Индустриального районного суда Хабаровска в отношении 25-летней местной жительницы... Суд приговорил виновную к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и конфискацией в доход государства мобильного телефона", - сообщает ведомство. Фигурантка осуждена по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...) и части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств...).
https://ria.ru/20250222/peterburg-2000973308.html
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происшествия, хабаровск, московская область (подмосковье), россия, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Хабаровск, Московская область (Подмосковье), Россия, Дальневосточная транспортная прокуратура
Хабаровчанка получила 11 лет за распространение наркотиков
Жительница Хабаровска получила 11 лет колонии за распространение синтетики