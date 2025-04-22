https://ria.ru/20250422/khabarovsk-2012649362.html

Хабаровчанка получила 11 лет за распространение наркотиков

Хабаровчанка получила 11 лет за распространение наркотиков - РИА Новости, 22.04.2025

Хабаровчанка получила 11 лет за распространение наркотиков

Жительница Хабаровска получила 11 лет колонии за распространение синтетических наркотиков, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T07:48:00+03:00

2025-04-22T07:48:00+03:00

2025-04-22T08:02:00+03:00

происшествия

хабаровск

московская область (подмосковье)

россия

дальневосточная транспортная прокуратура

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ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Жительница Хабаровска получила 11 лет колонии за распространение синтетических наркотиков, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. По данным надзорного ведомства, в 2023 году девушка вступила через интернет в организованную группу по распространению наркотиков. В ее обязанности входило получение в Московской области через тайники-закладки крупных партий наркотиков, их фасовка и передача для дальнейшего сбыта. В марте 2024 года она отправила почтой из Москвы в Хабаровск свыше четырех с половиной килограммов производного N-метилэфедрона, спрятав порошок в фильтрах для воды, а также реализовала в Московской области бесконтактным способом более пяти килограммов N-метилэфедрона. Кроме того, в ходе фасовки девушка оставила четыре грамма "синтетики" для личного пользования и хранила по месту жительства. "Вступил в законную силу приговор Индустриального районного суда Хабаровска в отношении 25-летней местной жительницы... Суд приговорил виновную к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и конфискацией в доход государства мобильного телефона", - сообщает ведомство. Фигурантка осуждена по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...) и части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств...).

https://ria.ru/20250222/peterburg-2000973308.html

хабаровск

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происшествия, хабаровск, московская область (подмосковье), россия, дальневосточная транспортная прокуратура