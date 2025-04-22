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Католики могут попросить канонизировать папу Франциска - РИА Новости, 22.04.2025
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Религия
 
15:50 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/katoliki-2012757204.html
Католики могут попросить канонизировать папу Франциска
Католики могут попросить канонизировать папу Франциска - РИА Новости, 22.04.2025
Католики могут попросить канонизировать папу Франциска
Историк-ватиканист Алексей Юдин в разговоре с РИА Новости не исключил появления среди католиков движения за канонизацию папы Римского Франциска. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:50:00+03:00
2025-04-22T15:50:00+03:00
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
религия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Историк-ватиканист Алексей Юдин в разговоре с РИА Новости не исключил появления среди католиков движения за канонизацию папы Римского Франциска. Папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. "Фигура это магнетическая, очень притягательная. Я думаю, что fama sanctitatis, народная "слава о святости", появится. Он действительно вел себя не как традиционный папа, от начала до самого конца. И желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Мажоре, а не в соборе Святого Петра, и вся его жизнь, – начиная от предпочтений места жительства, автомобиля, привычек, еды, и кончая местом упокоения – это для папы очень нетрадиционно и очень притягательно. И это не либерализм: он в этом плане, в оценке политической, очень сложная фигура и очень неожиданная. Он сломал тот принцип, который всегда был определяющим: Roma locuta, causa finita – "Рим сказал – дело закончено". А у него – сплошь многоточия", – сказал агентству Юдин. О присутствующем уже сейчас массовом движении в пользу канонизации папы, а тем более о ее немедленном начале, по мнению эксперта, рано говорить. "После смерти Иоанна Павла II толпа скандировала santo subito, santo subito – "святой прямо сейчас". То, что я вижу сейчас по трансляциям, – никаких santo subito нет… И никакого автоматизма здесь нет. Критерий – чудеса, которые тщательно разбираются медицинской комиссией, научной комиссией и так далее. Верификация чуда – вот что главное. Но народное прославление, народная молва о святости, fama sanctitatis – тоже важное условие. Это один из критериев – считает церковный народ его святым или нет. Даже если ты папа, ты не гарантирован стать святым", – пояснил ватиканист.
https://ria.ru/20250421/putin-2012551312.html
https://ria.ru/20250422/papa-2012682682.html
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франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, религия
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск, Религия
Католики могут попросить канонизировать папу Франциска

Ватиканист Юдин: не исключено появление движение за канонизацию папы Франциска

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск во время полуденной молитвы Ангелус в Ватикане
Папа римский Франциск во время полуденной молитвы Ангелус в Ватикане - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск во время полуденной молитвы Ангелус в Ватикане
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Историк-ватиканист Алексей Юдин в разговоре с РИА Новости не исключил появления среди католиков движения за канонизацию папы Римского Франциска.
Папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет.
"Фигура это магнетическая, очень притягательная. Я думаю, что fama sanctitatis, народная "слава о святости", появится. Он действительно вел себя не как традиционный папа, от начала до самого конца. И желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Мажоре, а не в соборе Святого Петра, и вся его жизнь, – начиная от предпочтений места жительства, автомобиля, привычек, еды, и кончая местом упокоения – это для папы очень нетрадиционно и очень притягательно. И это не либерализм: он в этом плане, в оценке политической, очень сложная фигура и очень неожиданная. Он сломал тот принцип, который всегда был определяющим: Roma locuta, causa finita – "Рим сказал – дело закончено". А у него – сплошь многоточия", – сказал агентству Юдин.
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О присутствующем уже сейчас массовом движении в пользу канонизации папы, а тем более о ее немедленном начале, по мнению эксперта, рано говорить.
"После смерти Иоанна Павла II толпа скандировала santo subito, santo subito – "святой прямо сейчас". То, что я вижу сейчас по трансляциям, – никаких santo subito нет… И никакого автоматизма здесь нет. Критерий – чудеса, которые тщательно разбираются медицинской комиссией, научной комиссией и так далее. Верификация чуда – вот что главное. Но народное прославление, народная молва о святости, fama sanctitatis – тоже важное условие. Это один из критериев – считает церковный народ его святым или нет. Даже если ты папа, ты не гарантирован стать святым", – пояснил ватиканист.
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