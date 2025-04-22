https://ria.ru/20250422/katoliki-2012757204.html

Католики могут попросить канонизировать папу Франциска

Католики могут попросить канонизировать папу Франциска - РИА Новости, 22.04.2025

Католики могут попросить канонизировать папу Франциска

Историк-ватиканист Алексей Юдин в разговоре с РИА Новости не исключил появления среди католиков движения за канонизацию папы Римского Франциска. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:50:00+03:00

2025-04-22T15:50:00+03:00

2025-04-22T15:50:00+03:00

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932358910_1243:793:2886:1717_1920x0_80_0_0_2b9adfc387ae83222f7437d14a6515d3.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Историк-ватиканист Алексей Юдин в разговоре с РИА Новости не исключил появления среди католиков движения за канонизацию папы Римского Франциска. Папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. "Фигура это магнетическая, очень притягательная. Я думаю, что fama sanctitatis, народная "слава о святости", появится. Он действительно вел себя не как традиционный папа, от начала до самого конца. И желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Мажоре, а не в соборе Святого Петра, и вся его жизнь, – начиная от предпочтений места жительства, автомобиля, привычек, еды, и кончая местом упокоения – это для папы очень нетрадиционно и очень притягательно. И это не либерализм: он в этом плане, в оценке политической, очень сложная фигура и очень неожиданная. Он сломал тот принцип, который всегда был определяющим: Roma locuta, causa finita – "Рим сказал – дело закончено". А у него – сплошь многоточия", – сказал агентству Юдин. О присутствующем уже сейчас массовом движении в пользу канонизации папы, а тем более о ее немедленном начале, по мнению эксперта, рано говорить. "После смерти Иоанна Павла II толпа скандировала santo subito, santo subito – "святой прямо сейчас". То, что я вижу сейчас по трансляциям, – никаких santo subito нет… И никакого автоматизма здесь нет. Критерий – чудеса, которые тщательно разбираются медицинской комиссией, научной комиссией и так далее. Верификация чуда – вот что главное. Но народное прославление, народная молва о святости, fama sanctitatis – тоже важное условие. Это один из критериев – считает церковный народ его святым или нет. Даже если ты папа, ты не гарантирован стать святым", – пояснил ватиканист.

https://ria.ru/20250421/putin-2012551312.html

https://ria.ru/20250422/papa-2012682682.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, религия