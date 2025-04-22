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Именами Героев РФ названы 11 крупных алмазов в Якутии
Именами Героев РФ названы 11 крупных алмазов в Якутии - РИА Новости, 22.04.2025
Именами Героев РФ названы 11 крупных алмазов в Якутии
Именами участников СВО - Героев Российской Федерации по распоряжению главы региона Айсена Николаева названы 11 крупных алмазов, добытых в Якутии, сообщает... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:13:00+03:00
2025-04-22T16:13:00+03:00
2025-04-22T16:13:00+03:00
республика саха (якутия)
общество
айсен николаев
александр колесов
николай соболев
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ЯКУТСК, 22 апр - РИА Новости. Именами участников СВО - Героев Российской Федерации по распоряжению главы региона Айсена Николаева названы 11 крупных алмазов, добытых в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "В Якутии одиннадцати крупным природным алмазам, каждый из которых весит от 10,8 карата, присвоили имена Героев Российской Федерации - уроженцев республики. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Айсен Николаев", - рассказали в пресс-службе. Государственному хранилищу ценностей поручено оформить сертификаты на природные алмазы. Драгоценные камни названы в честь Александра Колесова, Алексея Неустроева, Филиппа Евсеева, Дмитрия Егорова, Николая Соболева, Игоря Юргина, Николая Евдокимова, Дмитрия Куценко, Родимира Максимова, Андрея Григорьева и Петра Киприянова. "Это знак памяти, уважения и признания мужества наших отважных земляков, проявленных ими в ходе специальной военной операции. Каждый из этих алмазов — драгоценность, рожденная в недрах якутской земли. Сегодня они обретают имена тех, кем гордится Якутия и вся наша великая Россия", - отметил Николаев в своём Telegram-канале.
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общество, айсен николаев, александр колесов, николай соболев
Республика Саха (Якутия), Общество, Айсен Николаев, Александр Колесов, Николай Соболев
Именами Героев РФ названы 11 крупных алмазов в Якутии
Именами Героев России названы 11 крупных алмазов, добытых в Якутии
ЯКУТСК, 22 апр - РИА Новости. Именами участников СВО - Героев Российской Федерации по распоряжению главы региона Айсена Николаева названы 11 крупных алмазов, добытых в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"В Якутии одиннадцати крупным природным алмазам, каждый из которых весит от 10,8 карата, присвоили имена Героев Российской Федерации - уроженцев республики. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Айсен Николаев", - рассказали в пресс-службе.
Государственному хранилищу ценностей поручено оформить сертификаты на природные алмазы. Драгоценные камни названы в честь Александра Колесова, Алексея Неустроева, Филиппа Евсеева, Дмитрия Егорова, Николая Соболева, Игоря Юргина, Николая Евдокимова, Дмитрия Куценко, Родимира Максимова, Андрея Григорьева и Петра Киприянова.
"Это знак памяти, уважения и признания мужества наших отважных земляков, проявленных ими в ходе специальной военной операции. Каждый из этих алмазов — драгоценность, рожденная в недрах якутской земли. Сегодня они обретают имена тех, кем гордится Якутия и вся наша великая Россия", - отметил Николаев в своём Telegram-канале.