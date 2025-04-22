https://ria.ru/20250422/isk-2012755311.html

Владелец бренда лыж Fischer подал в суд на "Авито" восемь исков

Владелец бренда лыж Fischer подал в суд на "Авито" восемь исков - РИА Новости, 22.04.2025

Владелец бренда лыж Fischer подал в суд на "Авито" восемь исков

Австрийская компания-владелец товарных знаков знаменитого производителя лыж и другого спортивного снаряжения Fischer подала в арбитражный суд Москвы восемь... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:42:00+03:00

2025-04-22T15:42:00+03:00

2025-04-22T15:42:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Австрийская компания-владелец товарных знаков знаменитого производителя лыж и другого спортивного снаряжения Fischer подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к российскому интернет-сервису для размещения объявлений "Авито", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В каждом из исков заявлено требование о взыскании 100 тысяч рублей компенсации за нарушение интеллектуальных прав. Первые два исковых заявления Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH к ООО "Кех Екоммерц", основному юрлицу Avito, поступили в суд в феврале. Они рассматриваются сейчас в порядке упрощенного производства. Остальные иски были поданы с 11 по 21 апреля и к рассмотрению пока не приняты. Ранее Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH в российские арбитражные суды никогда не обращалась. Российская "дочка" австрийского производителя спортинвентаря ООО "Фишер" в январе обратилась в Минпромторг РФ за помощью в борьбе с контрафактом и нелегальным импортом лыж, говорится в ее письме, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания попросила включить беговые и горные лыжи в систему государственной маркировки и прослеживания "Честный знак". В компании напомнили, что "Фишер" выступает официальным дистрибьютором продукции торговой марки Fischer в России, компания продолжает официально поставлять товары по прямому импорту, а также поддерживать Федерацию лыжных гонок и Союз биатлонистов России. При этом ее глава Александр Шахнер отмечал, что в последнее время участились случаи ввоза нелегального и контрафактного товара под брендом Fischer, в том числе профессиональных беговых лыж, "в результате чего бюджет РФ недополучает таможенные и налоговые отчисления". Fischer Sports - австрийская компания, одна из ведущих в мире в области производства беговых и горных лыж, теннисного и хоккейного оборудования. Основана в 1925 году в городе Риде Йозефом Фишером. "Авито" - лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group. Таким образом, группа "Авито", включающая в себя "Кех Екоммерц", "Авито Холдинг" со всеми их дочерними и зависимыми обществами, продолжает работу как независимая частная российская компания.

https://ria.ru/20250329/victoria-2008106025.html

https://ria.ru/20250419/azimut-2012215222.html

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