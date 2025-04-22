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Гросси допустил участие МАГАТЭ в переговорах по ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 22.04.2025
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19:35 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/grossja-2012830620.html
Гросси допустил участие МАГАТЭ в переговорах по ядерной сделке с Ираном
Гросси допустил участие МАГАТЭ в переговорах по ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 22.04.2025
Гросси допустил участие МАГАТЭ в переговорах по ядерной сделке с Ираном
МАГАТЭ могло бы принять участие в процессе заключения возможной сделки по иранской ядерной программе, но обе стороны переговоров - Иран и США - должны запросить РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:35:00+03:00
2025-04-22T19:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. МАГАТЭ могло бы принять участие в процессе заключения возможной сделки по иранской ядерной программе, но обе стороны переговоров - Иран и США - должны запросить участие агентства, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "МАГАТЭ могло бы сыграть свою роль, но об этом, разумеется, должны запросить обе стороны... МАГАТЭ знакома с ситуацией, нам доверяют все стороны, мы знаем, о чем идет речь, когда говорят о возможных локациях создания оружия, мы посещали некоторые из них в прошлом. Мы можем сыграть свою роль, если США и Иран решат специально запросить наше участие", - заявил Гросси на конференции по ядерной политике Фонда Карнеги* У США и Ирана будет больше возможностей избежать войны в случае успеха в переговорах по ядерной сделке, подчеркнул он. Ранее Гросси совершил визит в Тегеран на фоне серии непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Глава МАГАТЭ в отметил, что агентство собирается сыграть роль в достижении положительного результата при переговорах между властями в Тегеране и Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Иранский министр иностранных дел также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
https://ria.ru/20250416/iran-2011660629.html
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в мире, цены на нефть, иран, сша, тегеран (город), рафаэль гросси, дональд трамп, али хаменеи, магатэ, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Али Хаменеи, МАГАТЭ, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Гросси допустил участие МАГАТЭ в переговорах по ядерной сделке с Ираном

Гросси: МАГАТЭ могло бы принять участие в переговорах по иранской ядерной сделке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. МАГАТЭ могло бы принять участие в процессе заключения возможной сделки по иранской ядерной программе, но обе стороны переговоров - Иран и США - должны запросить участие агентства, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"МАГАТЭ могло бы сыграть свою роль, но об этом, разумеется, должны запросить обе стороны... МАГАТЭ знакома с ситуацией, нам доверяют все стороны, мы знаем, о чем идет речь, когда говорят о возможных локациях создания оружия, мы посещали некоторые из них в прошлом. Мы можем сыграть свою роль, если США и Иран решат специально запросить наше участие", - заявил Гросси на конференции по ядерной политике Фонда Карнеги*
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Гросси заявил, что Иран близок к созданию ядерного оружия
16 апреля, 18:53
У США и Ирана будет больше возможностей избежать войны в случае успеха в переговорах по ядерной сделке, подчеркнул он.
Ранее Гросси совершил визит в Тегеран на фоне серии непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Глава МАГАТЭ в отметил, что агентство собирается сыграть роль в достижении положительного результата при переговорах между властями в Тегеране и Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Иранский министр иностранных дел также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Иран готов заключить с США ядерную сделку, заявил Пезешкиан
21 апреля, 18:57
 
В миреЦены на нефтьИранСШАТегеран (город)Рафаэль ГроссиДональд ТрампАли ХаменеиМАГАТЭСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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