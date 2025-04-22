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Гросси допустил участие МАГАТЭ в переговорах по ядерной сделке с Ираном

Гросси допустил участие МАГАТЭ в переговорах по ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 22.04.2025

Гросси допустил участие МАГАТЭ в переговорах по ядерной сделке с Ираном

МАГАТЭ могло бы принять участие в процессе заключения возможной сделки по иранской ядерной программе, но обе стороны переговоров - Иран и США - должны запросить РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:35:00+03:00

2025-04-22T19:35:00+03:00

2025-04-22T19:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. МАГАТЭ могло бы принять участие в процессе заключения возможной сделки по иранской ядерной программе, но обе стороны переговоров - Иран и США - должны запросить участие агентства, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "МАГАТЭ могло бы сыграть свою роль, но об этом, разумеется, должны запросить обе стороны... МАГАТЭ знакома с ситуацией, нам доверяют все стороны, мы знаем, о чем идет речь, когда говорят о возможных локациях создания оружия, мы посещали некоторые из них в прошлом. Мы можем сыграть свою роль, если США и Иран решат специально запросить наше участие", - заявил Гросси на конференции по ядерной политике Фонда Карнеги* У США и Ирана будет больше возможностей избежать войны в случае успеха в переговорах по ядерной сделке, подчеркнул он. Ранее Гросси совершил визит в Тегеран на фоне серии непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Глава МАГАТЭ в отметил, что агентство собирается сыграть роль в достижении положительного результата при переговорах между властями в Тегеране и Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Иранский министр иностранных дел также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.

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